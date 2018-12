Besucher hören gebannt zu

Das Madrigal-Ensemble sowie das Blockflöten-Ensemble Heddesheim hatten am zweiten Adventssonntag die Christen zu einem stimmungsvollen rund einstündigen Konzert in die evangelische Kirche eingeladen. Und der Einladung sind viele gefolgt. Fast alle Kirchenbänke waren belegt, und die Menschen lauschten andächtig den Gesängen des Madrigalchors, dem anmutigen Flötenspiel und den Orgelwerken, denen der Organist Henning Scharf eine klangvolle Interpretation verlieh.

„Seht, die gute Zeit ist da“, erklang es zu Beginn des adventlichen Konzertes von der Empore, ein Stück aus der Feder des Organisten, ebenso wie „die Nacht ist vorgedrungen“, das er auf dem Flügel interpretierte. Es war eine Darbietung, die auf den Advent und die Weihnachtszeit einstimmte, aber auch dazu anleiten wollte, Stress und Hektik zu vergessen und sich auf den Sinn der Weihnacht zurückzubesinnen.

Darauf verwies auch Pfarrerin Franziska Stoellger in ihrer kurzen Begrüßung. „Lasst und froh den Klängen der Musik lauschen“, lud sie ein. Der Gesamtleiter der beiden Ensembles, Rainer Steckel, hatte für den besinnlichen Abend chorale Werke aus dem 17. und 18. und 19. Jahrhundert gewählt. So erklang „Machet die Tore weit“ von Jakob Heinrich Lützel oder „Nun komm, der Heiden Heiland“ von keinem geringeren als Johann Sebastian Bach.

Besondere und ergreifende Momente schenkte das Blockflötenensemble zwischen den einzelnen Blöcken seinen Zuhörern. Die klangvoll aufeinander abgestimmten Flöten ließen bei „Sonata à Cinque“ von Johann Heinrich Schmelzer, einem Komponisten aus dem 17. Jahrhundert, eine leichte Gänsehaut auf der Haut zurück. Für die erste Lesung hatte Pfarrerin Franziska Stoellger einen Text von Augustinus gewählt, in dem er die Freude als ein erhabenes Geschöpf beschreibt, in der zweiten sprach sie von der Macht des Liedes und vom Singen: „Fern in der Weite des Weltalls entsteht ein neuer Stern, und irgendwo erwacht ein neuer Mensch“.

Die Sängerinnen und Sänger um den Dirigenten Rainer Steckel zogen die Kirchenbesucher vom ersten Moment an in ihren Bann. Es waren gerade die leisen Töne, die mit perfekten Harmonien und Rhythmen überzeugten. Und so dankte man den Mitwirkenden mit langem Applaus. Im Anschluss ging es noch zum gemütlichen Zusammensein bei Glühwein ins Gemeindehaus.

