Besucherrekord zum Fest-Auftakt

Vieles war diesmal anders: Der Kerweplatz war wieder auf seinem alten Platz im Dorfzentrum am Rathaus, die Feuerwehr bot eine „Blaulichtparty“ im Feuerwehrgerätehaus, die Handballer der SG ludenam Samstag bereits um 15 Uhr zum Getränkestand ein, und die Kerwerede fand im Freien statt und nicht im Bürgerhaus. „Da war ein Riesen-Andrang, neuer Besucherrekord, die Gäste mussten Schlange stehen, bis sie ins Bürgerhaus durften“, sagte Klaus Gerstner, der Vorsitzende des Heimat- und Traditionsvereins (HTV). DJ Thommy, ein alter Bekannter der tanzfreudigen Partybesucher, sorgte für abwechslungsreiche Musik im Bürgerhaus - ein voller Erfolg für die Schaffer des HTV.

Gestern Mittag war „Kaiserwetter“ in Heddese. Die Kerweborscht zogen mit dem Kerwebräutigam und der Schlumbl vors Alte Rathaus, um das glückliche Paar zu verehelichen. „Drei Vaterunser, es wurde endlich wahr, was schon längst mehr als überfällig war. Die Kerwe ist im Dorf, da gehört sie auch hin, denn alles andere bringt absolut keinen Sinn“, reimte Kerweparre Günter Gajewski. Dann berichtete er über das Dorf-Geschehender letzten 12 Monate und forderte Bürgermeister Michael Kessler auf, die ständigen Probleme mit den Mikrofonanlagen bei Veranstaltungen zu beenden und verlieh seinem Anliegen einen gewissen Nachdruck: „Bei dem positiven Jahres- Haushaltsüberschuss ist das, Herr Bürgermeister, eigentlich längst ein Muss“.Weiter ging´s mit der Baumpflanzaktion, den Funden auf der Gemarkung „Mitten im Feld“ und dem Weihnachtsmarkt mit seinen 60 Ständen.

Schandfleck Baugrube

Das Jubiläumsjahr und das Dorffest stimmten wohl den Gemeinderat um, freute sich der Kerweparre, so dass die Kerwe wieder mittendrin im Dorf stattfinden konnte. Er kritisierte die Baugrube, auf der zwei Jahre lang nur Unkraut spross, sich aber sonst nichts tat. „Jedem privaten Häuslebauer hätte man Vorgaben gemacht, und so ein Schandfleck hätte den Bürgermeister und Gemeinderat auf die Palme gebracht“. Den drei Gesangvereinen schlug Gajewski eine engere Zusammenarbeit vor: „Die Chöre - und zwar alle - müssen endlich kapieren, sich der Zukunft stellen und fusionieren“. Lob gab es für den tollen Badesee, die ehrenamtliche Arbeit der DLRG und die Turmuhr der evangelischen Kirche, Kritik dagegen für den Busfahrplan, der seine Mitfahrer auch mal an andere Stationen brachte. Er lobte die digitale Modernisierung der Gemeindebücherei und ermunterte noch einmal den Mundschenk: „Loss uns noch äna drinke“. Die Ansprache schloss mit den Worten: „Es gäbe noch so manches aus Hellese zu berichten, aber dann müssten sie ja noch länger still sitzen“.

Mit viel Beifall wurde die Kerweredd vom Publikum honoriert, dann folgte die Trauung des Kerwebräutigams Björn Krämer mit der Kerweschlumbl. Krämer stammt aus der Bäckerdynastie und leitet die Abteilung der Löwen der SG Heddesheim. „Deine Augen trafen unsere hübsche, besser bildschöne Gretel. Für dich war bei der Blaulichtparty sofort klar, dass du ihr Bräutigam sein möchtest, sein musst“, informierte der Kerweparre.

Die Schlumbel hätte es nicht besser treffen können mit dem dynamischen Bäckersohn, kommentierte Gajewski. Das Tänzchen in Ehren wurde dem glücklichen Paar nicht verwehrt, und danach durfte Kessler den traditionellen „Riwwelkuche uff ämä große Kucheblesch“, wie der Parre bemerkte, an die Bürger austeilen. Zu guter Letzt servierte die SG noch Kaffee und Kuchen im vollbesetzten Bürgerhause. Noch lange erklang in Heddesheim an diesem Tag der Ruf: Wem kehrt die Kerwe - Unser!

