Besuchsverbot in Seniorenheimen

Um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren, gilt in den Pflegeeinrichtungen der Evangelische Heimstiftung derzeit ein Besuchsverbot. Das teilt das Unternehmen auf seinen Internetseiten mit. Besuche sind demnach nur erlaubt für die eine engste Bezugsperson der Bewohner, zwischen 10 und 16 Uhr und nur im Bewohnerzimmer (nicht in Gemeinschaftsräumen). Zur Evangelischen Heimstiftung gehören auch die Seniorenpflegeheime in Heddesheim (Haus am Seeweg) und Hirschberg (Seniorenzentrum am Turm). Gar keinen Zutritt haben Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, bei denen der Verdacht darauf besteht oder die in den vergangenen vier Wochen in einem Risikogebiet waren. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020