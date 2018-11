Betrachter wird Teil der Installation

Zum dritten Mal stellen Künstler der Kunstakademie Mannheim ihre Werke im Alten Rathaus aus. Diesmal unter dem Titel „Blaupause-Cyanotypien“. Bernd Gerstner, Vorsitzender des Heddesheimer Kunstvereins, sagte in seinen Begrüßungsworten: „Wir freuen uns über die Tradition und hoffen auf eine weitere, gedeihliche Zusammenarbeit“. Kim Behm, Kunsthistorikerin und Dozentin an der Kunstakademie in Mannheim, hat für die Besucher erklärende Worte zu den Arbeiten von Dennis Abel, Christina Detmers und Heike Pennern gefunden.

„Die Cyanotypie, mit ihrer charakteristischen Blaufärbung, ist nicht nur eine der ältesten fotografischen Verfahren, sie fordert auch in besonderer Weise zum Experimentieren heraus“. Im Jahr 1842 entwickelte der englische Naturwissenschaftler und Astronom Sir John Herschel dieses Verfahren. Es ist ein Verfahren, das auf Eisen und nicht auf Silber beruht, welches sonst bei der herkömmlichen Herstellung von Fotoabzügen verwendet wird. Die Vorteile sind: es ist billig und ungiftig, leicht handhabbar, produziert stabile, lichtechte und haltbare Ergebnisse und kann auf beliebigen Oberflächen selbst erzeugt werden.

Im Alten Rathaus hängen die Arbeiten von der Decke, sind auf dem Boden aufgestellt und sind an der Wand angebracht. „Mit der Kamera streift Christina Detmers durch Mannheim“, informierte Kim Behm. Sie fotografiert bekannte Motive wie das Collini Center oder die Natur im Käfertaler Wald und den Mühlauhafen. Die Motive werden als Negative auf Folie gedruckt. Das Papier wird ausgewaschen und die belichteten Stellen nehmen die blaue Färbung an. Die malerischen Bilder zeigen Augenblicke der Erinnerungen, mit verschwommenen Rändern.

Dennis Abel zeigt im Dachgeschoß die Installationen „cerca trova“ – „Suche und du wirst dich finden“. Der Betrachter wird selbst Teil des Entstehungsprozesses einer Cyanotypie. „Auf einer vollendeten Leinwand tritt der Künstler selbst als heller Schattenriss aus dem Blau hervor und wird permanent anwesender Teil dieses Szenarios einer ewigen Erkenntnissuche“, so Behm.

Heike Penner belichtet kleine Zeichnungen auf Kaffeefiltertüten. „In der Werkgruppe „Störungen“ stellt sie in quasi wissenschaftlichen Versuchen Fehler nach, die beim Arbeiten mit analoger Fotografie entstehen können“, erklärte die Kunsthistorikerin.

Werke bis 13. Januar zu sehen

Zu der Ausstellung im Alten Rathaus sagte Kim Behm: „Es ist den hier engagierten ehrenamtlichen Kunstfreunden hoch anzurechnen, dass sie den Heddesheimern die Möglichkeit bieten, sich mit Kunst zu beschäftigen“. Die Herausforderung, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, kann bei intensiver Beschäftigung positiv wirken. Kim Behm dankte dem Kunstverein, an der Spitze Bernd Gerstner, dass wiederum Künstler der Kunstakademie ihre Werke in Heddesheim zeigen können. Die Ausstellung kann sonntags von 14 bis 16 Uhr bis zum 13. Januar 2019 besucht werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018