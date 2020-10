Betrieb will zwei neue Hallen bauen

Ein im nördlichen Teil des Heddesheimer Gewerbegebiets ansässiger Schlossereibetrieb möchte erweitern. Sein Vorhaben, auf dem Grundstück an der Straße Am Bundesbahnhof zwei neue Hallen zu errichten, liegt dem Bauausschuss des Gemeinderats am Donnerstag, 22. Oktober, auf dem Tisch. Das Gremium tagt öffentlich und trifft sich dazu ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses (3. OG).

