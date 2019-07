Betrugsdelikte nehmen zu

Aufklären, aufklären, aufklären: Das ist nach Angaben von Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Ladenburg, das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, ein Deliktfeld einzudämmen, das immer mehr um sich greift: der Betrug. Und der geschieht zunehmend übers Internet.

„Die Menschen sind zum Teil zu gutgläubig und geben ihre Daten leichtfertig preis“, erklärt Oechsler im Gespräch mit dem „MM“, warum die Kriminellen allzu oft leichtes Spiel haben. Mal wird mit dubiosen Gewinnspielen gelockt, ein anderes Mal bezahlte Ware nicht geliefert oder Geld für angebliche Bestellungen vom Konto abgebucht. Einige Täter agieren telefonisch „mit sehr geübten Fragestellungen“ , um an sensible Daten zu gelangen. In anderen Fällen wird der arglose Internetnutzer auf täuschend echt aussehende Seiten ihm vermeintlich vertrauter Anbieter gelockt – und hinterlässt im guten Glauben seine Bankverbindung. Am Ende ist das Geld weg, die versprochene Leistung bleibt indes aus.

Insgesamt weniger Straftaten

52 Betrugsfälle zählte die Polizei im Jahr 2018 allein in Heddesheim – eine Zunahme um mehr als 60 Prozent, wie der Revierchef erläutert. „Wir möchten deswegen ganz gezielt die Präventionsarbeit ausbauen“, kündigt er an. Dazu gehören Info-Veranstaltungen der Polizei insbesondere für ältere Menschen, die nach wie vor zu den bevorzugten Opfern von Betrügern gehören. Wobei zumindest der klassische „Enkeltrick“ offenbar immer weniger zieht: Im Bereich des Reviers Ladenburg, zu dem neben Heddesheim auch Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Seckenheim, Friedrichsfeld und Hochstätt zählen, ist nach Oechslers Wissen kein vermeintlicher „Enkel“ an Geld gekommen. „Die Banken reagieren da inzwischen sehr gut und werden hellhörig, wenn ein betagter Kunde einen großen Betrag abheben will.“

Auch sonst hat der Polizeirat – von den Betrugsfällen abgesehen – durchaus gute Nachrichten für die Heddesheimer. Denn die Straftaten insgesamt sind in der Gemeinde etwas weniger geworden: Waren es 2017 noch 476, stehen 2018 noch 439 in der Statistik. Das entspricht einem Minus von knapp acht Prozent. Zum Vergleich: Im Bereich des gesamten Polizeipräsidiums Mannheim lag der Rückgang nur bei etwas mehr als zwei Prozent.

Zur positiven Entwicklung beigetragen hat nach Oechslers Einschätzung eine stärkere Präsenz seiner Kollegen im öffentlichen Raum. Von 112 auf 96 sind beispielsweise die Fahrraddiebstähle in Heddesheim zurückgegangen – im Vorjahr hatte die Polizei hier noch eine Zunahme vermelden müssen. Noch deutlicher fällt die Abnahme bei den Sachbeschädigungen an Fahrzeugen aus: 46 Fällen im Jahr 2017 stehen 28 im Jahr 2018 gegenüber – ein Minus von fast 40 Prozent. Allerdings hatte es 2017 auch ein Plus von mehr als einem Drittel gegeben. Wie bei den Fahrraddiebstählen seien hier oft Serientäter am Werk, erklärt der Revierchef, warum Schwankungen nicht ungewöhnlich sind. Ähnlich verhält es sich mit der Aufklärungsquote, die umso deutlicher steigt, je mehr Fälle die Polizei einem einzelnen Täter zuordnen kann. In Heddesheim ist dieser Wert über alle Straftaten zuletzt leicht von 40,1 auf 36,4 Prozent gesunken.

Unterm Strich entnimmt Oechsler den Zahlen aber, dass man in Heddesheim „noch sicherer“ lebt als im Vorjahr – und ohnehin von Kriminalität deutlich weniger belastet ist als im Landes- oder Kreisdurchschnitt. Gemessen wird dies anhand der sogenannten Häufigkeitsziffer, die die Zahl der Straftaten auf 100 000 Einwohner hochrechnet. Für Heddesheim liegt diese Kenngröße bei 3829 (2018: 4184), kreisweit bei 4392 und im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sogar bei 7287.

Und die Entwicklung im laufenden Jahr stimmt Oechsler optimistisch: In den ersten sechs Monaten 2019 ist die Zahl der Straftaten im Ort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter gesunken. „Nur nicht beim Betrug“, schränkt er ein. Das Thema Prävention gewinnt also weiter an Bedeutung.

