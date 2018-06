Bienen, Hummeln und Co. fliegen auf die „Honigweide“

Anzeige

Der Badische Landwirtschaftliche Verband hat den Landwirten Info-Tafeln zur Verfügung gestellt, die den interessierten Spaziergängern am Rande der „Honigweide“ Erklärungen zu der Aktion geben. So ist zu lesen, dass die unterschiedlichen Pflanzen „ein reichhaltiges Nahrungsangebot für sehr viele Lebewesen“ bieten. Darunter sind auch Nützlinge im Boden. Der Blühstreifen dient auch als Lebensraum für weitere Tiere. Die Landwirte weisen auf dem Plakat darauf hin, dass sie in Baden-Württemberg pro Jahr 12 000 Hektar Blühstreifen und Blumenflächen anlegen. Es wird den Lesern der Tipp gegeben, auch im eigenen Garten oder in Balkonkästen blühende Oasen für Insekten entstehen zu lassen.

Christian Bach, Jürgen Schaaff und Stefan Bach, die Betreiber der Biogasanlage in der Brunnenwegsiedlung, hatten im Frühjahr einen Versuch gestartet. Zwischen die Maisreihen haben sie „Silphie“, einen ausdauernden Korbblütler, der als Energiepflanze gilt, gesät. „Die Pflanze wird von zahlreichen Insekten besucht und gewinnt an Bedeutung als Bienenweide“, weiß Christian Bach. „Sie kommt zunehmend als Koferment in Biogasanlagen als Maisersatz zum Einsatz“, so Alois Bach. Silphie erreicht eine Wuchshöhe von bis zu drei Metern. „Auf den ausgewählten Ökologischen Vorrangflächen dürfen keine Pflanzenschutzmittel und Dünger zum Einsatz kommen“, erklärt Christian Bach und ergänzt, dass die Imker große Erwartungen in „Silphie“ setzen. „Wir Landwirte machen uns ständig Gedanken um die Erhaltung der Umwelt und beweisen auch mit dieser Maßnahme, dass es uns Ernst ist“, so die Bachs.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018