„Bienen-Hut“ war Fastnachtshit

Mit dem neuen Ausstellungsschwerpunkt „Kreatives Schaffen“ hat die Interessengemeinschaft Heimatgeschichte (IG) Heddesheim den zweiten Teil ihrer Reihe „Sammlungen der Ella Reinhard“ im Alten Rathaus eröffnet. IG-Koordinatorin Edith Sollich sowie Ella Reinhards Tochter Christa Huber begrüßten die Gäste dazu mit Sekt und anderen Getränken in den Räumen der IG.

Präsentiert werden bei Teil zwei rund 100 Gegenstände, die von der Kreativität der 2008 verstorbenen Heddesheimerin Reinhard zeugen. Auch Exponate aus dem ersten Teil „Christliches Leben“ sind weiterhin zu sehen. Die Ausstellung unterstreicht: Ella Reinhard war vielseitig talentiert und hatte eine künstlerische Ader. Zu sehen sind unter anderem diverse Bastelarbeiten, Bauernmalerei sowie verschiedenartige Handarbeiten, Landschaftsmalereien, ein Fadenspannbild und von Ella Reinhard gegossene und bemalte Gipsfiguren.

Der eine oder andere Besucher zeigte sich dann auch überrascht angesichts der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Ausstellungsstücke. Sicherlich ein Highlight: der „Bienenstock-Hut“. Dieser Hut aus Korb wurde 1970 bei der Frauenfastnacht der kfd Heddesheim mit dem 1. Preis prämiert. „Bastfäden-Bienen“ hatte Ella Reinhard hierfür in mühevoller Arbeit um den Hut und in der Krempe angebracht. Auch ein weißer Hochzeitshut, den sie auf Basis eines Strohhuts gefertigt hatte, lenkt die Blicke der Betrachter auf sich. Ein Flaschenschneider, Glasritzarbeiten, ein bemalter Schrank oder zwei Schirmständer mit Bauernmalerei geraten in der Schau ebenso zu Hinguckern wie etwa ein Gobelin-Wandbehang mit Wappen der Gemeinde Heddesheim, bemalte Ziegel, Deko-Ostereier oder diverse Glückwunschkarten.

Stücke werden abgegeben

Viele Handarbeiten wie kleine Deckchen, Kissenbezüge oder eine Eiermalmaschine waren bisher nicht ausgestellt, sie „führten ein Schattendasein“ in den Schränken. Dass Ella Reinhard nicht nur kreativ war, sondern auch sehr akkurat arbeitete, lassen die überaus gleichmäßig bestickten Tischdecken erahnen.

Gerne gaben Edith Sollich sowie Christa Huber den Besuchern nähere Informationen zu den Werken und zum Leben von Ella Reinhard. „Meine Mutter hatte Schneiderin gelernt und die Fähigkeit, aus sehr wenig großartige Sachen zu fertigen“, erzählte Christa Huber. „Sie war auch gesellig und hat einen Bingo-Club ins Leben gerufen.“ Gegen eine kleine Spende gibt die IG Exponate aus der großen Reinhard-Sammlung auch an Interessierte ab.

Geplant sind noch zwei weitere Ausstellungsfolgen im Laufe des Jahres („Haushalt/Alltag“ und „Postkarten/Dokumente“). An den Besuchererfolg des ersten Teils konnte die Wiedereröffnung zunächst zwar noch nicht anknüpfen, doch zeigten sich sowohl das IG-Team um Edith Sollich als auch Christa Huber optimistisch, dass dies bei den weiteren Öffnungstagen noch kommt.

