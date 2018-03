Bienenfleißiger BUND trommelt für Insekten

Anzeige

Vieles von dem, was es an den Ständen des Wochenmarktes zu kaufen gibt, würde ohne das Zutun der Bienen nicht wachsen. Was läge also näher, als gerade hier für das Überleben der fleißigen Insekten zu werben. Maria Landenberger und ihr Team vom örtlichen BUND taten jetzt genau das. Mit einem Infostand am Rande des Marktes.

„Die Resonanz war ausgesprochen gut“, freute sich die Vorsitzende. Viele Kunden des Wochenmarktes ließen sich über Wildbienen aufklären, nahmen Broschüren mit und unterzeichneten einen Appell an die Politik, die Insekten wirkungsvoll zu schützen. Doch bei Informationen auf Papier allein beließen es die Umweltschützer nicht. „Wir geben den Leuten Samen mit, den sie zuhause ausbringen können“, erläuterte Landenberger. So kann in vielen Heddesheimer Gärten wachsen, was den Bienen als Nahrung dient.

Wertvolle Bestäubung

Statistische Zahlen hatte der BUND ebenfalls parat. Zwischen 200 und 500 Milliarden Euro pro Jahr betrage der monetäre Wert der Bestäubung durch die Bienen. Mit Schrecken sprach die Vorsitzende dabei von China, wo die Menschen zum Teil mit Pinseln die Blüten bestäuben müssten, weil es zu wenige Bienen gebe.