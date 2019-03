Biogas zum Heizen, Strom von der Sonne

Wenn es um die Überwachung und Reduzierung des Energieverbrauchs geht, ist die Gemeinde Heddesheim nach den Worten von Bürgermeister Michael Kessler schon seit 20 Jahren vorbildlich. Trotzdem sieht er Luft nach oben. Vor allem im Sportzentrum könnte die Kommune nachbessern und noch stärker erneuerbare Energien einsetzen. Um die Möglichkeiten dafür auszuloten, hat die Gemeinde auf Empfehlung der Kliba die Firma Ebök beauftragt, die Potenziale zu ermitteln. Erste Ergebnisse stellte Gerhard Lude jetzt im Gemeinderat vor.

Lude hat im Februar die kommunalen Gebäude und Vereinsstätten im Sportzentrum besucht und dort einen „recht bunten Mix“ vorgefunden, wie er sagte. Einige der Heizungen seien „nicht ganz neu“, nämlich schon fast 30 Jahre alt, ein paar auf der Höhe der Zeit. „Die Gebäude sind überwiegend in einem guten Zustand“, stellte er fest, die „Fun-Arena“ weise Schwächen auf.

Keine Überraschung: Größter Wärmeverbraucher ist das Hallenbad. Auf die gerade umfangreich sanierte Freizeiteinrichtung entfällt rund ein Drittel des Verbrauchs im gesamten Sportzentrum. Zusammen mit der Nordbadenhalle macht es bereits die Hälfte aus. Beim Stromverbrauch ist die Eisbahn mit fast 300 000 Kilowattstunden pro Jahr der Spitzenreiter, das Hallenbad liegt mit 260 000 Kilowattstunden auf dem zweiten Platz. Die Karl-Drais-Schule kommt auf 90 000 Kilowattstunden jährlich. Bei den Energieträgern dominiert Gas mit fast drei Viertel.

Ihren im Sportzentrum benötigten Strom produziert die Gemeinde zu 38 Prozent selbst. Ein Anteil, der sich nach Ansicht des Experten erhöhen lässt, beispielsweise durch den Ausbau des vorhandenen Blockheizkraftwerks, das gleichzeitig Wärme und Strom produziert. Am Badesee hält Lude eine Erweiterung der thermischen Solaranlage für denkbar. Der Anteil erneuerbarer Energien lasse sich durch den Anschluss an eine nahegelegene Biogasanlage erhöhen. Ein solch kleines Netz könnte sogar bis zur Schule reichen.

Je nach Umfang der Investitionen hält der Experte auch eine großflächige Solaranlage zur Stromproduktion im Bereich des Badesees für möglich, ebenso eine Holzhackschnitzel-Heizzentrale. Zusätzliche Solarzellen wären auch bei einer Überdachung der Eisbahn oder der Parkplätze denkbar. „Das eigene Netz ist eine sehr große Stärke, das treffen wir selten so an“, hob Lude eine Besonderheit im Sportzentrum hervor. Bevor erste Entscheidungen getroffen werden können, sind nähere Untersuchungen auf technische Realisierbarkeit und Kostenschätzungen nötig. „Es ging einfach mal um den Blick von außen“, machte Kessler deutlich, nachdem der Gast den Beifall des Rates für seine Ausführungen entgegengenommen hatte. Jetzt müssten die genauen Potenziale ermittelt werden, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Auch wirtschaftliche Fragen sind ganz entscheidend.“

Das Ganze sei „schon sehr komplex“, stellte Josef Doll (CDU) fest und machte deutlich, dass dies mit erheblichen Kosten verbunden wäre. „Diese Investitionen werden Sie nicht auf einmal tätigen“, stimmte ihm Lude zu. So etwas werde man sinnvollerweise in Etappen realisieren, ergänzte Kessler. Entscheidend sei auch, innerhalb welcher Zeit sich Investitionen amortisierten. In diesem Punkt stimmte ihm sogar Günther Heinisch von den Grünen zu: „Das ist ein interessantes Konzept, aber man muss sehen, was es kostet und was es bringt.“

„Wir sind noch völlig frei und nicht unter Zugzwang, wir können das ganz in Ruhe diskutieren“, betonte der Bürgermeister. Dieser Prozess werde den Gemeinderat mehrfach beschäftigen. Spätestens bis zur Sommerpause will der Gutachter weitere Ergebnisse vorlegen, wie er auf Nachfrage von Jürgen Merx (SPD) erklärte. „Auch das wird nur eine Studie sein, die noch nicht Ergebnisse in allen Facetten liefert“, ergänzte Kessler: „Da geht es um viel Geld und große Investitionen.“

