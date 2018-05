Bleigießen im Feld

Anzeige

Der Dreißigjährige Krieg in der Region: ein Thema, bei dem noch großer Forschungsbedarf besteht. Zur Gewinnung von Erkenntnissen über Ladenburg hat Hermann Dunda viel Zeit und Geld eingesetzt. Etliches ist auch von den Geschehnissen in Schriesheim und Ilvesheim überliefert, worüber wir noch berichten werden. Mau sieht es dagegen in Heddesheim und Edingen-Neckarhausen aus.

In der Edinger Chronik findet sich leider nichts über die Geschehnisse im Ort, nur Fakten eher allgemeiner Art. In der Neckarhausener Chronik ist immerhin einiges über die Schanze zu lesen, die der katholische General Tilly an der Schiffsbrücke hatte anlegen lassen. Nach der Einnahme von Ladenburg am 8. Mai 1622 durch Mansfeld musste sich die Besatzung der Schanze ergeben.

Auch die Heddesheimer Chronik beschreibt das allgemeine Geschehen und streift die Vorgänge in Ladenburg. Für die Geschicke Heddesheims im Dreißigjährigen Krieg fehlen wohl die Quellen, ebenso für dessen Folgen: „Wie stark die Bevölkerung Heddesheims vom Krieg insgesamt getroffen worden war, ist nicht mehr feststellbar.“