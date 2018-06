Blick hinter Kulissen

Anzeige

Geben die Schüler an der Kasse die Postleitzahl ihres Wohnortes ein, erfahren sie auf dem Bon, welche offenen Stellen in ihrem Heimatort zu besetzen sind. So gibt es in dem Heddesheimer Zipser-Markt zurzeit offene Ausbildungsplätze für Verkäufer im Einzelhandel, Fleischereifachkräfte und für Berufskraftfahrer zu besetzen.

Victoria, 13 Jahre alt, staunte: „Der Blick hinter die Kulissen mit konkreten Angeboten ist sehr interessant. Hier ein Stück Alltag zu erleben, finde ich gut. Ich möchte allerdings eher ins Hotelfach gehen“. Ihr Mitschüler Elias meinte dazu: „Es ist eine wichtige Information. Ob es für mich in Frage kommt, weiß ich noch nicht. Demnächst schnuppere ich einige Tage in einer Schreinerei“.

Lehrerin Gabriele Busch, die die Schüler auf dem Gebiet der beruflichen Orientierung betreut, findet die Möglichkeit, direkt vor der Schule so etwas real erleben zu können, sehr gut. „Diese Kooperation mit Edeka besteht seit 2012 und bringt viel für unsere Schüler. Sie sollen sich umsehen, sich intensiv auf mehreren Gebieten orientieren“, so die Lehrerin. Sofort haben die Schüler einen guten Draht zu der Auszubildenden im Groß- und Außenhandel, Alicia Bach, hören ihr konzentriert zu und stellen Fragen.

Das Gespräch gefällt den Schülern. „Ich finde es eine coole Sache, hier dabei sein zu können und Fragen der Schüler zu beantworten“, sagte sie. Wann man sich wie bewirbt, auf was es ankommt, dazu konnte Bach gute Tipps geben. „Die Schüler sollen diese Gelegenheiten nutzen. Wer weiß in dem Alter schon, was er wirklich will“, stellte sie fest. diko

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018