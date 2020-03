Blick nach Siebenbürgen

Iris Wolf liest aus ihrem preisgekrönten Roman. Dieter Kolb

Sie ist Trägerin des Thaddäus-Troll- Preises und noch immer eng mit ihrer Heimat Siebenbürgen verbunden: Iris Wolff. In Hermannstadt/Sibiu geboren, wanderte sie als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland aus. Seit einigen Jahren wohnt sie in Freiburg. Auf Einladung des Bildungswerks Weilau und der Bücherecke am Rathaus war sie jetzt zu einer Lesung im evangelischen Gemeindehaus in Heddesheim zu Gast.

Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit hält Wolff Vorträge, fungiert als Jurorin und übt Lehrtätigkeiten rund um die deutsche Sprache aus. Die Verbindung zur siebenbürgischen Heimat hält sie mit vielen Aktivitäten aufrecht. Mit ihrem dritten Roman „So tun, als ob es regnet“ ist sie im Dezember 2019 mit dem renommierten Thaddäus-Troll Preis geehrt worden.

Auch in Heddesheim zieht die Schriftstellerin ihre rund 70 Zuhörer vom ersten Augenblick an in ihren Bann. Ihr neuer Roman erzählt, wie über vier Generationen des 20. Jahrhunderts und vier Ländergrenzen hinweg historische Ereignisse die Lebenswege von Einzelnen prägen. Vorgelesene Passagen wechseln sich mit Erläuterungen und Erzählungen der Autorin ab. Im Anschluss stellte sich Iris Wolff gerne den Fragen des Publikums und gab einen Einblick in die Entstehung ihrer Romane und deren Figuren.

Die Spenden der Zuhörer kommen dem Bildungswerk Weilau zugute. Es unterstützt seit Jahren die Bildungsarbeit in der Region Sächsisch Regen im nördlichen Siebenbürgen durch schulische Förderung der Kinder aus sozial benachteiligten Familien sowie mit Bereitstellung von Stipendien und Lernmitteln für begabte Studierende. Ein Wiedersehen mit Iris Wolff gibt es Anfang Juli. Dann ist sie Gast bei den 4. Ladenburger Literaturtagen. diko

