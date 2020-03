Blitzer steht in Flammen

Der vollständig abgebrannte Blitzer-Anhänger auf der A 65. © Polizei

Haßloch.Ein Blitzeralarm der anderen Art ist mitten in der Nacht am vergangenen Samstag bei der Polizei eingegangen: Um 0.57 Uhr meldete ein Blitzer-Anhänger an der A 65 auf der Höhe des Parkplatzes Spielberg in Fahrtrichtung Neustadt, dass er brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Dannstadt-Schauernheim stand der Blitzer-Trailer bereits voll in Flammen. Wegen der Löscharbeiten musste die Autobahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die Polizei ermittelt derzeit noch die Ursache des Brandes und bittet Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt dort unterwegs waren und im Zusammenhang mit dem Brand etwas beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 06327/933-0. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020