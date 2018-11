Blutspende in der Nordbadenhalle

Auch in den letzten Wochen des Jahres sind viele Blutspenden nötig, um die Kliniken mit lebensrettenden Blutpräparaten zu versorgen. Das DRK bittet daher um Teilnahme am Termin am Dienstag, 4. Dezember, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Nordbadenhalle, Ahornstraße 70-72, Heddesheim. In Anlehnung an den Slogan „Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf!“ veranstaltet der DRK-Blutspendedienst eine Fotoaktion, bei der fünf Sofortbildkameras verlost werden (Infos unter www.blutspende.de/polaroid). Blut spenden kann jeder Gesunde im Alter von 18 bis 72 Jahren (bitte Personalausweis mitbringen). Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018