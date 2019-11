Blutspendetermin in Nordbadenhalle

15 000 Blutspenden werden täglich in Deutschland benötigt um die lebenswichtige Blutversorgung der Patienten in den Krankenhäusern zu gewährleisten, schreibt der DRK Blutspendendienst und bittet aus diesem Grund um Blutspenden. Gerade im Herbst steige der Bedarf, denn zu Beginn der dunklen Jahreszeit nehme die Zahl der Unfälle zu. Nächster Blutspendetermin in Heddesheim ist am Donnerstag, 14. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Nordbadenhalle. Blut spenden kann jeder im Alter zwischen von 18 bis 72 Jahre, Erstspender dürfen jedoch maximal 64 Jahre alt sein. Das DRK bittet, zur Blutspende den Personalausweis mitzubringen. Vor der Entnahme erfolgt eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Alternative Termine und weitere Informationen unter der gebührenfreien Hotline 0800/119 49 11 oder im Internet unter www.blutspende.de erhältlich. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.11.2019