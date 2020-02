Blutspendetermin in Nordbadenhalle

Zur Versorgung der Patienten in den deutschen Kliniken werden täglich werden nahezu 15 000 Blutspenden benötigt, schreibt der DRK-Blutspendedienst. 80 Prozent aller Deutschen benötigen demnach mindestens einmal im Leben Blut oder Blutbestandteile. Um die Versorgung zu sichern, ruft das DRK die Bevölkerung regelmäßig zu Blutspenden auf. Der nächsten Termin in Heddesheim ist am Dienstag, 10. März, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Nordbadenhalle.

Blutspender sind zwischen 18 und 72, Erstspender höchstens 64 Jahre alt (Personalausweis mitbringen). Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen.

Im Rahmen der Werbeaktion „2020 wird’s heiß“ erhält jeder Blutspender, passend zum bevorstehenden Frühjahr, bei diesem Termin eine Grillzange als Dankeschön.

Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/119 49 11 und im Internet erhältlich. red

