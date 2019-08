BMW X 3 ausgebrannt

Dieses Fahrzeug ist am Freitag in Brand geraten. © Priebe

Vermutlich wegen eines technischen Defekt ist am Freitag in Heddesheim ein BMW X3 in Brand geraten. Der Autofahrer bemerkte bei der Fahrt auf der Großsachsener Straße im Bereich des Motorraus Rauch und Flammen und stellte das Fahrzeug in einer Parkbucht ab. Die alarmierte Feuerwehr Heddesheim konnte den Brand schnell löschen. Am Auto entstand allerdings erheblicher Schaden, es musste abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten war die Großsachsener Straße im Bereich des Kreisverkehrs Am Bundesbahnhof/Edekastraße gesperrt. pr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019