„Boxenstopp“ für Drahtesel

In Heddesheim muss nun niemand mehr sein Fahrrad mit einem platten Reifen nach Hause schieben – dafür sorgen zwei neu eingerichtete Radservice-Punkte. Wie die Gemeinde berichtet, wurden sie in Kooperation mit der Initiative Radkultur Baden-Württemberg und dem Rhein-Neckar-Kreis eingerichtet. Einer befindet sich am OEG-Bahnhof, der andere am Badesee.

Der Aufbau erfolgte durch den Bauhof, der auch regelmäßig nach der Funktionsfähigkeit der Servicepunkte schaut. Ein Dienstleister ersetzt bei Bedarf beschädigte oder fehlende Einzelteile, informiert das Rathaus in einer Mitteilung.

Mitinitiiert wurden die Radservice-Punkte vom Klimaschutzbeirat der Gemeinde. Dieser hat Bernd Prägert vom Amt für Bauverwaltung und Tiefbau bei der Umsetzung begleitet und unterstützt. An den Stationen finden Nutzer neben einer Luftpumpe für alle gängigen Ventile auch Werkzeug und Material für kleinere Reparaturen, etwa Sechskantschlüssel oder Flickzeug. „Das Fahrrad wird dabei in den dafür vorgesehenen, mit Gummi beschichteten Bügel gehängt, und schon kann mit dem Boxenstopp begonnen werden“, erläutert Prägert.

Badesee-Gast Peter Müller ist vom neuen Service begeistert. Der Radfahrer aus Mannheim findet es eine gute Idee, dass es auf häufig frequentierten Radwegen wie der Strecke vom Freibad nach Mannheim diese Stationen gibt. So kann ein Reifen mal schnell aufgepumpt oder es können mit dem Werkzeug kleinere Defekte behoben werden.

Angelika Hornig, Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Heddesheim, weist in diesem Zusammenhang auf die vier Fahrradvermietstationen von VRNnextbike im Gemeindegebiet hin, die Anreize geben, das Auto auch mal stehenzulassen. Letzteres ist auch Ziel der Aktion Stadtradeln, an der Heddesheim vom 20. September bis 10. Oktober zum zweiten Mal teilnimmt (www.stadtradeln.de/heddesheim). „Gründen Sie ein Team, nutzen Sie die Gelegenheit und fahren mit dem Rad zur Arbeit“, wirbt Hornig für eine größtmögliche Einsparung von CO2 im Aktionszeitraum. red

Info: Punkte: www.deinefreizeit.com/ radtouren/radreparaturen/

