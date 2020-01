Brandursache weiterhin unklar

Rot-weißes Absperrband flattert am Hoftor, Fensterscheiben fehlen, die seitliche Hauswand ist großflächig mit Ruß bedeckt: Auch zwei Tage nach dem Brand eines gemeindeeigenen Wohnhauses in der Heddesheimer Beindstraße ist unübersehbar, dass die Bewohner von Glück sprechen können, heil davongekommen zu sein. Mit 65 Mann hatte die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim zusammen mit Kameraden aus Ilvesheim und Ladenburg das Feuer am Dienstagabend gelöscht und so ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern können. Die Brandursache ist jedoch nach wie vor unklar.

„Unsere Ermittler stehen vor dem Problem, dass sie das Gebäude nicht betreten und begutachten können“, erklärt ein Polizeisprecher auf „MM“-Nachfrage. Denn das Haus ist nach wie vor einsturzgefährdet. Derzeit werde nach Möglichkeiten gesucht, das Gebäude abzustützen, damit die Experten der Kriminaldirektion Heidelberg hinein können, ohne selbst Leib und Leben zu riskieren. Dabei arbeite man eng mit der Gemeinde Heddesheim zusammen. Am Donnerstagmittag habe sich unter anderem ein Statiker ein Bild von der Lage verschafft.

„Der Brandort muss sicher begehbar sein“, betont der Sprecher. Da dies bislang noch nicht möglich war, könne derzeit noch keine Aussage dazu gemacht werden, wie das Feuer entstanden ist. Von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung bis zum technischen Defekt sei daher noch alles möglich.

Bei dem Feuer war nach ersten Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Die drei Hausbewohner, zwei 67-jährige und 63-jährige Frauen sowie ein 69-jähriger Mann, hatten sich am Unglücksabend selbstständig aus dem Gebäude in Sicherheit bringen können. Sie blieben unverletzt. Alle drei seien zu dem Geschehen bereits eingehend befragt worden, erklärt der Polizeisprecher. Hinweise auf eine konkrete Brandursache hätten sich aus den Gesprächen jedoch nicht ergeben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020