„Brauchen keine Miesmacher, sondern Mitmacher“

Zum Neujahrsempfang der CDU Rhein-Neckar und des CDU-Gemeindeverbandes haben sich christdemokratische Politiker und Mitglieder aus der gesamten Umgebung in Heddesheim getroffen. Das Bürgerhaus ist nahezu voll besetzt, was den Kreisvorsitzenden Karl Klein natürlich entzückt. Besonders erfreut zeigt er sich über den Gastredner, den Bundesverfassungsrichter Peter Müller, der von 1999 bis 2011 Ministerpräsident im Saarland war.

Klar, dass Klein bei dieser Gelegenheit weitere bekannte Politiker aus dem Saarland nennt, die hohe Ämter bekleiden, nämlich die Verteidigungsministerin und CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier und SPD-Außenminister Heiko Maas. Antwort auf die Frage, was es mit dieser landsmannschaftlich signifikanten Häufung auf sich habe, erhofft sich Klein von Müller. Doch zuvor stimmt Klein politisch auf das Jahr 2020 ein: „Wir haben die Weichen für die Landtags- und Bundestagswahlen 2021 zu stellen, und dazu brauchen wir jeden von Ihnen.“ Es gelte, Populismus und Spaltung der Gesellschaft zu bekämpfen. Klein: „Es sollte unser aller Ziel sein, dass diesmal wirklich dereinst von Goldenen Zwanzigern gesprochen werden kann.“

Hobbymusiker mit Humor

Zum Auftakt seiner humorvollen Rede, die ebenso dank klarer Worte beim Publikum hervorragend ankommt und deshalb oft mit Zwischenbeifall bedacht wird, verwandelt Müller die Steilvorlage von Klein: „Man muss doch erkennbar machen, dass es auch nette Saarländer gibt“, sagt Müller unter Hinweis auf zwei weitere an der Saar geborene Politiker der deutschen Nachkriegsgeschichte, nämlich Erich Honecker, den Staatsratsvorsitzenden der früheren DDR, und den ehemaligen SPD-Parteichef Oskar Lafontaine. Große Heiterkeit im Saal. Sympathisch finden viele, wie der frühere Hobbyklarinettist Müller die virtuosen Zwischenspiele der beiden mehrfach ausgezeichneten 17-jährigen Wiebke Brethauer und Charlotte Klingmann von der Musikschule Mannheim als Könnerinnen an diesem Instrument würdigt.

Im Kern seines Vortrags, in dem er etliche Probleme dieser Zeit streift, kritisiert Müller Populismus, Nationalismus und Hasssprache. Er plädiert für ein „digitales Vermummungsverbot“ im Netz. Die „Kraft des Wettbewerbs und der technischen Innovation“ erachtet er als unverzichtbar, um Klimawandel zu bekämpfen. Es sei eine „große Aufgabe, der sozialen Marktwirtschaft einen ökologischen Rahmen“ zu geben. Sorgen bereite ihm, dass Demokratien sterben, weil Bürger autoritäre Menschen an die Macht wählen. Was die EU betrifft, gelte es dafür Sorge zu tragen, dass sich ganz Europa zu seinen Grundwerten bekenne.

„Wir brauchen keine Miesmacher, sondern Mitmacher“, wirbt Müller unter Applaus um mehr Engagement für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Optimismus. Zuversichtlich zeigt sich Bürgermeister Michael Kessler, wenn er sagt: „Wir hoffen auch weiterhin auf Unterstützung aus dem politischen Raum, vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz und Wohnungsbau“, so der Hausherr, der auch Vizepräsident des Gemeindetags ist. Gute Politik könne „nur zusammen mit Städten und Gemeinden“ gemacht werden. Löblich sei, wie beispielsweise Digitalpakt Schule, Pakt für gute Bildung und Gute-Kita-Gesetz Strukturen vor Ort stärkten.

Die Landtagabgeordnete Julia Philippi aus Dossenheim gibt zum Abschluss „Ideenreichtum, Überzeugungskraft und Zuversicht“ als Parole für 2020 aus. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020