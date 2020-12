Breite Front gegen Biogas

Die Grünen wollen, dass künftig in den Liegenschaften der Gemeinde Heddesheim ausschließlich Biogas verbrannt wird. Ein entsprechender Antrag der Fraktion steht am Donnerstag, 10. Dezember, auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Chancen auf eine Mehrheit hat er aber offenbar nicht. Der Umweltausschuss, der regelmäßig hinter verschlossenen Türen tagt, hat mehrheitlich die Ablehnung des Antrags empfohlen.

„Mit konventionellem Erdgas lässt sich die im Leitbild der Gemeinde Heddesheim formulierte und durch das Klimaschutzkonzept anzustrebende Klimaneutralität nicht erreichen“, begründen die Grünen ihren Vorstoß. Gas mit Zertifikat biete keine Garantie, dass nicht doch Erdgas oder Gas aus dem Anbau von Energiepflanzen enthalten sei.

Die Verwaltung verweist in der Vorlage zur Sitzung vor allem auf die Erfolge bei der Reduzierung des Energieverbrauchs. Die Gemeinde verfolge seit über 20 Jahren das Ziel der Reduzierung des Energieverbrauchs in den kommunalen Liegenschaften. Im Jahr 2018 seien die CO2-Emissionen auf dem niedrigsten Stand angelangt, was einer Reduzierung von rund 70 Prozent seit 1997 entspreche.

Ein wesentlicher Grund für diese positive Entwicklung seien die hohen Investitionen in die energetische Optimierung der kommunalen Liegenschaften, schreibt Christian Pörsch vom Bauamt. So sei beispielsweise im Jahr 2008 ein Blockheizkraftwerk (BHKW) im Hallenbad eingebaut worden. Diese Maßnahmen wirkten sich deutlich positiv auf die CO2-Bilanz der Gemeinde aus. „Neben vielfältigen organisatorischen Maßnahmen zur Überwachung und Steuerung der Energieverbräuche, investiert die Gemeinde in jedem Jahr erhebliche Summen in Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz“, heißt es in der Vorlage weiter. Alleine seit dem Jahr 2002 seien das mehr als 2,5 Millionen Euro gewesen.

130 000 Euro Mehrkosten

Die Gemeinde Heddesheim verbraucht nach Angaben des Bauamts jährlich 5,44 Millionen kWh Erdgas für ihre kommunalen Liegenschaften. Dieser Verbrauch decke rund 70 Prozent des Endenergiebedarfs der Gemeinde. Bei einem Energiepreis von zwei Cent je Kilowattstunde seien das rund 130 000 Euro jährlich. Laut Auskunft der Stadtwerke Viernheim lägen die zusätzlichen Mehrkosten für 100 Prozent Biogas ohne Futtermittel bei zwei Cent je Kilowattstunde. Der Antrag der Grünen hätte also eine Verdoppelung der Kosten zur Folge, rechnet die Verwaltung damit vor. Das wären also 130 000 Euro mehr Ausgaben als bisher.

Geld, das an anderer Stelle fehlen würde, um weitere energetische Sanierungen zu finanzieren. Als Beispiele nennt Pörsch die Ausweitung von Photovoltaikflächen auf den kommunalen Dächern sowie die Fortschreibung des Umweltförderprogramms. Dies ist ein weiteres Thema der Sitzung. Hier geht es unter anderem darum, Photovoltaikanlagen auf privaten Häusern und Stromspeicher mit jeweils bis zu 1500 Euro zu fördern.

