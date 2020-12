Buchspenden für den guten Zweck

Die Heddesheimer Bücherecke am Rathaus hat eine Weihnachtsspendenaktion zugunsten des Kinder- und Jugendheims St. Josef in Käfertal ins Leben gerufen. Wie Patrick Palm von der Bücherecke informiert, hatte das Heim in den vergangenen Jahren von einer „Wunschbäume“-Aktion eines Mannheimer Kaufhauses profitiert, die dieses Jahr nicht stattfinden könne. Als er davon erfuhr, kam er auf die Idee, dass seine Kunden den Kindern Büchergutscheine spenden und so das „Christkind in der Coronakrise unterstützen“ könnten, wie Palm auf seinem Plakat zur Aktion schreibt. Die gesammelten Gutscheine werde er dann noch vor Weihnachten dem Käfertaler Heim überreichen. Die Kinder könnten sich ihre Lektüre dann selbst aussuchen. Wer mitmachen möchte, erhält weitere Infos in der Bücherecke, unter Telefon 06203/185 94 71 oder per Mail an info@bücherecke.eu. red

