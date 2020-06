Bücherei bietet Lesung an

Nach der Corona-bedingten Pause nimmt die Gemeindebücherei Heddesheim wieder ihren Veranstaltungsbetrieb auf. Als erstes wird Autorin Anne Barns zu Gast sein. Am Freitag, 10. Juli, um 19.30 Uhr liest sie im Bürgerhaus Pflug (Großer Saal) aus ihrem neuen Roman „Kirschkuchen am Meer“. „Sie nimmt uns mit an einen schönen Ort, wo sich der salzige Duft des Meeres mit dem köstlichen Duft von Süßem vermischt“, verspricht Leiterin Annette Eyckmann. Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Gemeindebücherei und in der kooperierenden „Bücherecke am Rathaus“ in Heddesheim. red

