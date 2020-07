Bücherei stellt auf „Sommerzeit“ um

Auch in den Sommerferien müssen Literaturfans nicht auf Lesestoff aus der Gemeindebücherei Heddesheim verzichten. Ferien macht die Einrichtung keine, lediglich sind die Öffnungszeiten in der Zeit von 4. August bis 12. September etwas verändert: Dienstags und freitags öffnet die Einrichtung in dieser Zeit statt am Nachmittag bereits am Vormittag. Hier der komplette Überblick der Öffnungszeiten in den Sommerferien: Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag täglich von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag auch von 14 bis 18 Uhr. Samstags ist die Gemeindebücherei von 10 bis 13 Uhr für ihre Nutzer da. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020