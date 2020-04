Bücherei vorerst länger geöffnet

Die Gemeindebücherei Heddesheim bietet nach der Wiedereröffnung auch in der kommenden Woche nochmals ihre verlängerten Öffnungszeiten an. Montags ist die Einrichtung wie üblich geschlossen, danach gelten folgende Zeiten: Dienstag, 28. April, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 20 Uhr, Mittwoch, 29. April, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag, 30. April, von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 20 Uhr. Am Freitag, 1. Mai, ist Feiertag. Am Samstag, 2. Mai, ist die Bücherei von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Ab Dienstag, 5. Mai, gelten wieder die „normalen“ Öffnungszeiten wie vor der Zwangspause. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020