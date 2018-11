Bürger sollen Zähler ablesen

Um die Wasser- und Abwassergebühren abrechnen zu können, benötigt die Gemeinde Heddesheim die neuesten Wasserzählerstände. Wie bereits in den Jahren zuvor sollen die Bürger auch dieses Mal ihre Zähler selbst ablesen, wie die Verwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Ende November erhalten alle Wasserabnehmer ein Schreiben, in dem sie aufgefordert werden, der Gemeinde die aktuellen Daten bis spätestens 14. Dezember mitzuteilen. Dies kann unter anderem per Fax (06203/101-289), per E-Mail (beate.engel@Heddesheim.de) oder über das Internet unter www.heddesheim.de erfolgen. Sollte keine Rückmeldung eingehen, schätzt die Verwaltung den Wasserverbrauch 2018 anhand der Daten aus dem Vorjahr. „Dies führt allerdings zu ungenauen Abrechnungen für das laufenden Jahr und die daraus berechneten Abschlagsfestsetzungen für 2019“, heißt es aus dem Rathaus. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018