BUND bestätigt Vorstand im Amt

Die Ortsgruppe Heddesheim des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) hat bei der jüngsten Jahreshauptversammlung ihren Vorstand für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Erste Vorsitzende bleibt Maria Landenberger, ihre Stellvertreterin Susanne Warmuth. Klaus-D. Wagner kümmert sich als Kassenwart um die Finanzen. Johanna Fath und Doris Niedermayr prüfen die Kasse.

In ihrem Jahresbericht ging Maria Landenberger zu Beginn der Versammlung darauf ein, dass in Heddesheim die „Steinwerdung“ der Umwelt immer weiter voranschreite. Immer mehr Ackerflächen fielen der Wohnbebauung zum Opfer, immer mehr einst blühende Vorgärten würden zu Schottergärten oder gar zu Parkplätzen umfunktioniert. Für die aktuelle Fastenzeit habe der BUND die Aktion Plastikfasten ins Leben gerufen. Ziel ist es, Ressourcen und Umwelt zu schonen.

Plastik war auch das Stichwort, um auf die traditionell erste Aktivität im Jahr einzugehen: die jährliche Müll-Aktion „Saubere Flur“, bei der die Ortsgruppe zusammen mit Bauhof und Helfern in der Gemarkung aufgeräumt hat. Verschiedene Vorträge, ein Stand auf dem Wochenmarkt zum Thema Insektensterben, ein Fledermaus-Abend, der Waldläufertag für Kinder und die Biotoppflege standen als weitere Aktivitäten 2018 auf dem Programm.

Vortrag am 2. April

Nach der Entlastung und den turnusmäßigen Neuwahlen gab Vorsitzende Landenberger einen Ausblick auf 2019 . Die Müllsammelaktion ist bereits erfolgt. Am Freitag, 29. März, berichtet der BUND zusammen mit dem Bauhof auf dem Heddesheimer Wochenmarkt über die Erfahrungen mit der leidigen wilden „Müllentsorgung“. „Von der Wildpflanze zum Gemüse“ lautet der Titel eines Vortrags, der sich am Dienstag, 2. April, um die Geschichte der Kultivierung dreht. Referentin ist die Biologin Elisabeth Kramer, Beginn um 19 Uhr im Nebenzimmer des Bistros Stay.

Die BUND-Ortsgruppe beteiligt sich zudem wieder an den Ferienspielen, plant in Zusammenarbeit mit Landschaftserhaltungsverband und Gemeinde einen Landschaftspflegetag und wird sich am 12. November mit dem Thema: „Photovoltaik und Naturschutz an Gebäuden“ beschäftigen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019