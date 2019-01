BUND ruft zu Aktion „Saubere Flur“ auf

Die Ortsgruppe Heddesheim des Naturschutzbunds BUND ruft auf zur alljährlichen Aktion „Saubere Flur“ auf. Treffpunkt ist am Samstag, 23. Februar, um 9 Uhr beim Bauhof der Gemeinde (Großsachsener Straße 35). Die Aktion, mit der der BUND vor Augen führen möchte, wie viel Müll illegal in der Natur „entsorgt“ wird, dauert bis gegen 12 Uhr. Ein gemeinsames Mittagessen für die Helfer beendet den Arbeitseinsatz. Neben Eintopf gibt es zur Stärkung auch Kaffee und Kuchen. Sollte das Wetter an dem Tag zu schlecht sein, findet eine Woche später, Samstag, 2. März, ein Ersatztermin statt. Kontakt: bund.heddesheim@net. agö

