BUND und Bauhof informieren zu Müll

Der Ortsverband des BUND und der Heddesheimer Bauhof informieren am Freitag, 29. März, auf dem Heddesheimer Wochenmarkt über das Thema Müll und Müllentsorgung. Von der Unart mancher Zeitgenossen, Unrat aller Art in der Umwelt zu hinterlassen, wissen sowohl die ehrenamtlichen Naturschützer als auch die hauptamtlichen Mitarbeiter des Bauhofs viel zu berichten – nicht zuletzt durch die gemeinsame jährliche Aufräumaktion in der Gemarkung. Wie viel Aufwand es bedeutet, illegal entsorgten Müll einzusammeln und zu entsorgen, erlebt der Bauhof auch in seiner täglichen Arbeit. Dabei gibt es ganz legale und umweltschonende Alternativen, über die BUND und Bauhof bei ihrer Aktion ebenfalls informieren.

Der Wochenmarkt findet von 8 bis 14 Uhr auf dem Heddesheimer Dorfplatz statt. Am Freitag ist dabei wieder das Flammkuchenmobil vor Ort und bietet von 10 bis 14 Uhr verschiedene Varianten der belegten Teigfladen an. agö

