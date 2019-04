Bunte Körbe ruckzuck voll

„Es ist schön, dass so viele gekommen sind“, freute sich Yan Bréhéret, Vorsitzender der Jungen Union (JU) in Heddesheim, bei der diesjährigen Ostereiersuche am Jugendhaus Just. Bereits seit einigen Jahren veranstaltet die JU rund um die Osterzeit dieses Ereignis für Groß und Klein. „Es ist unsere beste Veranstaltung im Jahr, und wir machen es immer wieder gerne“, berichtete Bréhéret.

„Sind alle bereit?“, fragte er schließlich, nachdem sich die Teilnehmer für die Suche eingefunden hatten. Mit einem einstimmigen „Ja!“ stürmte die Gruppe aus Kindern zwischen etwa drei und elf Jahren begeistert los, um die Wiese rund um das Jugendhaus zu durchforsten. Zu finden gab es bunt bemalte Ostereier sowie allerlei Schokolade. Mit kleinen bunten Körben ausgestattet, war kein Versteck vor den Kindern sicher. Bereits nach wenigen Minuten waren die offensichtlichsten „Osternester“ geplündert. Und trotzdem suchten die Kindern fleißig weiter, bis auch das letzte Osterei seinen Weg in die Körbe gefunden hatte.

„Ich bin schon das achte Mal hier“, verkündete die junge Teilnehmerin Nele Schwab. In ihrem kleinen Osterkorb stapelten sich bereits die Süßigkeiten. „Der ist schon ganz schön schwer“, meinte sie und machte sich auf die Suche nach weiteren süßen Schätzen.

„Vielleicht ist ja noch etwas im Haus versteckt“, sagte eines der Kinder hoffnungsvoll, als sich die Ostereiersuche schließlich ihrem Ende zuneigte. Doch dort gab es leider nichts zu finden. Dafür boten die Veranstalter drinnen noch Kaffee und Kuchen für Eltern und Kinder an. Der Erlös aus dem Verkauf dient zur Finanzierung der Veranstaltung, so dass die JU auch in den kommenden Jahren noch viel Süßes verstecken kann. tjr

Info: Infos und weitere Veranstaltungen: www.juheddesheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019