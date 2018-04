Bunte Schirme als Symbole für Schutz und Segen Gottes

Anzeige

Ebenso außergewöhnlich waren auch die bunten Schirme, die im gesamten Kirchenraum hingen. Was vor einigen Wochen als Kunstaktion begann, fand nun im Gottesdienst seinen Abschluss. „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt“, war das Leitthema.

Was Schirmen und Beschützen für die Konfirmanden bedeutet, wurde in Worten und mit dazu passenden Utensilien vorgestellt. Vor dem Altar stand ein Liegestuhl, und wer im Sommer darin liegt, nimmt als Schutz einen Sonnenschirm. Auf dem Laufsteg, der in das Kirchenschiff führte, wurde von den Konfis eine kleine Schirmmodenschau gezeigt. Sprecherin Marie erklärte: „Die Schirmmodenschau soll aufzeigen, welches Modell zu welchem Glauben passt.“

Der Schirm mit dem Namen „Bambini“ steht für den kindlichen Glauben. Er wurde von Marie vorgeführt. Marc hatte das Modell „Schlumpf“ gezeigt. Dieser Schirm sieht nett aus, schützt und trägt aber nicht wirklich. Das Konfi-Modell 2018 heißt jedoch „Daily“. Malina sagte: „Er steht für einen Glauben, der sich bei jedem Wetter bewährt“. Mit herzlichem Applaus dankten die Besucher den Konfis für diese gelungene Schau. Lob erfuhren Bandleader Thomas Braun, der eine Konfiband gegründet hatte, und der Elternchor, ebenso die Künstler Gerstner und Schmitt sowie Heimatfilmer Robert Gerstner.

„Das war mal was Neues, nett aufgezogen“, stellte Walter Hohberg aus Ennepetal fest, der seinen Enkel in Heddesheim besuchte. Ursula Schweikart fand den Gottesdienst erfrischend und sehr gut gelungen. „Besonders die Musikbeiträge der Band und des Elternchors waren sehr gut“. Der Gottesdienst unterstrich letztlich, dass die verantwortlichen Pfarrer neue Wege gehen wollen, um die Kirche auch für die Jugend attraktiv zu machen.

