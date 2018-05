Buntes Karussell der Bücher

Anzeige

In der Gemeindebücherei Heddesheim geht es seit gestern rund. Zumindest online. Denn dort dreht sich ab sofort ein virtuelles Bücherregal. „Chill mal!“, springt dem Betrachter da etwa ins Gesicht. Oder es lockt die „Heimliche Versuchung“. Beides Titel von Büchern, die ganz neu im Bestand der Bibliothek sind. Wer Näheres darüber wissen will, schiebt am PC den Cursor der Maus auf den Einband oder tippt auf Tablet oder Smartphone ganz einfach mit dem Finger drauf. Dann erfährt er Einzelheiten zu dem Buch und weiß sofort, ob es gerade ausgeliehen oder verfügbar ist.

Damit sich das Bücherkarussell dreht, hat die Bibliothek eine moderne Software im Einsatz. Sobald ein neues Buch im Bestand eingepflegt ist und im Regal steht, erscheint es auch in dieser Übersicht. So wird der Besuch der Homepage ein bisschen so wie das Stöbern in der Bibliothek und macht Lust auf Lesen.

„Die überarbeitete und benutzerfreundliche Gestaltung ermöglicht unseren Leserinnen und Lesern eine zeitgemäße Suchfunktion“, erklärt Bibliothekarin Annette Eyckmann. Die Mobilversion passe sich automatisch an jede Bildschirmgröße an, so dass Leser ihr Konto bequem immer und überall von ihrem mobilen Endgerät aus verwalten können.