Buntes zum Osterfest

Beim Ostermarkt des Heimat- und Traditionsvereins 1983 Heddesheim im Bürgerhaus waren diesmal noch mehr Besucher zu verzeichnen als im vergangenen. Der erste Vorsitzende des Vereins, Klaus Gerstner, zeigte sich mit dem Zuspruch sehr zufrieden. Die Besucher bestaunten die Angebote. Und wirklich, mal weniger, in der Regel aber mehr Publikum bewunderte die zum Verkauf bereit liegenden Artikel.

Schon am Eingang in den Saal gab es immer wieder Staus. Dort hatte Erwin Doll selbst Gedrechseltes wie Kugelschreiber, (Pfeffer-, Salz- und Muskat-)Mühlen und anderes ausgestellt und war „fast erschlagen“ vom Interesse der Besucher. Auch an den meisten anderen Ständen herrschte reges Interesse am Feilgebotenen.

Geld sitzt nicht locker

Aber nicht jeder Aussteller konnte jubeln. „Das Geld sitzt halt nicht mehr so locker wie früher. Heute müssen die Menschen oft schauen, wofür sie ihr Geld ausgeben!“ war schon ab und zu zu vernehmen: „Und dann kaufen die Menschen eher etwas, was sie wirklich brauchen.“ So wechselten hauptsächlich Gestricktes und Gefilztes, Gekochtes und Gebackenes, aber doch auch Schmuck und Osterdekoration die Besitzer. Und Buntes für die ganz Kleinen, zum Spielen oder Anziehen. An einem Stand wurden Verpackungen aller Art und für die verschiedensten Anlässe ausgestellt. Besonders spannend waren hier die Monster-Mäppchen, ein Schreibmäppchen, das eigentlich nur aus Reißverschlüssen besteht und vor dem Schließen wie ein Monstergesicht aussieht.