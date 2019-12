„Mehr Einfluss auf die älteren Herrschaften“, wünscht sich Kim Reinhard (19), „denn wir müssen ja schließlich in der Zukunft mit diesen Entscheidungen leben.“ So plädiert Kim auch dafür, das Wahlalter grundsätzlich auf 16 Jahre runter zu setzen. Die junge Frau ist eine von sechs Jugendlichen der Jugendvertretung Heddesheim, die ihre Altersgenossen zur Infobörse auf die Eisbahn eingeladen hatte.

Nasskalt ungemütlich war’s an diesem Nachmittag – und trotzdem kamen einige interessante Ideen zusammen. Bessere und häufigere, besonders auch abendliche Busverbindungen in die Nachbargemeinden Viernheim, Ladenburg, Großsachsen und Leutershausen standen dabei ganz oben auf der Wunschliste. Und welche Wünsche und Forderungen hätten die jungen Leute auch noch gerne an Rathaus und Gemeinderat? Das wollten die aktuell sechs Mitglieder der Jugendvertretung vor der anstehenden Neuwahl von sieben Jugendvertretern Mitte Februar vom jungen Publikum auf der Eisbahn wissen.

Bereits im Juli hatte das Jugendvertretergremium (JVG) eine solche Versammlung am Heddesheimer Badesee organisiert. „Aber da kamen wegen des schlechten Wetters überhaupt nur fünf Leute zum Baden“, berichtete Anne Bauer, die Leiterin des Heddesheimer Jugendhauses, warum damals das Treffen kurzfristig abgesagt werden musste. Auch dieses Mal blieb bei der Neuauflage der Infobörse die Unterstützung des Wettergottes aus, im Nieselregen kamen im Gespräch und auf Wunschzetteln trotzdem einige interessante Anliegen junger Heddesheimer Bürger an die Gemeinde zusammen.

„Die Busse sollten öfter fahren, auch bis 22, 23 Uhr“, unterstrich Zeki Küplü (14) eine Forderung nicht nur vieler Jugendlicher. Während die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mannheim funktioniere, sei es nahezu unmöglich, besonders abends nach Ladenburg, nach Leutershausen zur OEG nach Heidelberg sowie ins Kino oder ins Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim zu kommen, ergänzte Katharina Engel (19).

Ein weiterer Wunsch der Jugendlichen: Neben dem Volleyballfeld am Badesee sollte es dort mehr Angebote geben, die für zwölf- bis 21-Jährige interessant sind. „Eine Rutsche oder ein Sprungturm wäre prima“, betonte JVG-Vorsitzender Justin Bickel (17) – und erntete damit volle Zustimmung bei seinen jungen Mitstreitern. „Sprungturm oder Riesenrutsche am Schwimmbecken – und mehr Mülleimer im Ort“, wünschte sich Karolina Pugyi (13) von ihrer Gemeinde. „Fasnacht für Jugendliche“, danach steht David Edinger (12) der Sinn. Außerdem wäre ein wöchentlicher Aktionstag auf der Eisbahn und am Badesee mit freiem Eintritt für Jugendliche prima.

Dass Ideen und Anregungen aus der Jugendszene in Heddesheim durchaus umgesetzt werden, darüber berichteten Kim Reinhard und Katharina Engel von erfolgreicher JVG-Arbeit. So gibt’s im Jugendhaus Just mittlerweile freies W-Lan, die Begrenzungen der Bolzplätze in der Gemeinde wurden durch Netze erhöht, und die Verlängerung der Fußgänger-Ampelschaltung an der Rathauskreuzung „zur Sicherheit von Kindern“ geht ebenfalls auf JVG-Initiative zurück.

Anregungen bereits umgesetzt

Auch eine günstige Jugend-Saisonkarte für die Eisbahn fand die Zustimmung des Gemeinderates – und der Jugendtreffpunkt im Feld konnte verwirklicht werden. Aber liegt der nicht zu weit draußen? „Hier können die Jugendlichen Musik machen, ohne dass die Nachbarn gleich auf die Barrikaden gehen“, antwortete Anne Bauer. Und auch die legale Sprayfläche komme dort gut an.

Überhaupt ist die Leiterin des Jugendhauses mit dem Zusammenspiel von JVG mit Gemeinderat und Rathaus zufrieden: „Wir sind in Heddesheim ganz gut ausgestattet, und ich muss nicht um jeden Euro kämpfen.“ Und auch die meisten Jugendlichen schätzen – so das spontane Meinungsbild an diesem Tag an der Eisbahn – das weitreichende Freizeitangebot der Gemeinde, auch wenn der eine oder andere Wunsch noch offen ist. Um die neuen Ideen und Anregungen soll sich dann ab März 2020 die neugewählte Jugendvertretung kümmern.

