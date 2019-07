CDU, Grüne und SPD künftig gleichstark

Erst am Donnerstag, 25. Juli, geht es an die Inhalte – bei der konstituierenden Sitzung des neuen Heddesheimer Gemeinderats standen zunächst die Besetzung der Ausschüsse, Gremien und Beiräte auf der Agenda. Im Unterschied zur Vergangenheit sind CDU, Grüne und SPD entsprechend dem Wahlergebnis künftig alle mit jeweils drei Räten in den wichtigen Ausschüssen vertreten. In der vergangenen Wahlperiode hatte die CDU dort vier, die SPD drei und die Grünen hatten zwei Sitze. Die FDP ist weiterhin mit einem Rat in den Ausschüssen vertreten.

Hier ein Überblick (ohne Stellvertreter):

Finanz- und Steuerausschuss: CDU: Walter Gerwien, Rainer Hege, Dieter Kielmayer; Grüne: Sabrina Arns, Andreas Schuster, Günther Heinisch; SPD: Reiner Lang, Jürgen Merx, Michael Holler; FDP: Simon Jarke.

Bauausschuss: CDU: Holger Badent, Daniel Reinhard, Volker Schaaff; Grüne: Klaus Schuhmann, Ulrich Kettner, Frederic Bréhéret; SPD: Jürgen Harbarth, Karin Hoffmeister-Bugla, Daniel Gerstner; FDP: Tobias Köber.

Kultur- und Sportausschuss: CDU: Holger Badent, Martin Kemmet, Daniel Reinhard; Grüne: Sabrina Arns, Ulrich Kettner, Andreas Schuster; SPD: Jürgen Harbarth, Michael Holler, Daniel Gerstner; FDP: Peter Günther.

Umweltausschuss: CDU: Walter Gerwien, Dieter Kielmayer, Volker Schaaff; Grüne: Klaus Schuhmann, Andreas Schuster, Günther Heinisch; SPD: Karin Hoffmeister-Bugla, Reiner Lang, Daniel Gerstner, FDP: Tobias Köber.

Ausschuss für Jugend und Soziales: CDU: Walter Gerwien, Martin Kemmet, Daniel Reinhard; Grüne Sabrina Arns, Ulrich Kettner, Günther Heinisch, SPD: Karin Hoffmeister-Bugla, Michael Holler, Jürgen Harbarth; FDP: Simon Jarke. agö

