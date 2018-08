CDU lädt zur „Tour durch die Flur“

Anzeige

Der CDU-Gemeindeverband lädt zu seiner jährlichen „Tour durch die Flur“ ein. Die Teilnehmer der Radtour steuern dabei zusammen Orte der Gemeinde an, die in jüngster Vergangenheit oder aktuell von kommunalpolitischem Interesse sind. An den Stationen wollen die Lokalpolitiker über aktuelle Entwicklungen informieren. Abfahrt ist am Samstag, 18. August, um 14 Uhr vor dem Rathaus (Fritz-Kessler-Platz). Von dort geht es zunächst nach nebenan, zur Feuerwehr und ihrem neuen Fahrzeug. Das Umfeld des Bürgerhauses, die Neubauten an der Hans-Thoma-Schule, der Seeweg, das Jugendhaus, die Baumpflanzungen und der Jugendplatz am Badeseerundweg sowie der Radweg Muckensturmer Straße sollen ebenfalls angesteuert werden. Abschließend steht der Besuch in der Schmucker-Bräustube der Kleintierzüchter auf dem Programm. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. agö