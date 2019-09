CDU lädt zur Tour durch die Flur

Zu seiner alljährlichen Tour durch die Flur lädt der CDU-Gemeindeverband Heddesheim am Samstag, 14. September, alle interessierten Bürger ein. Abfahrt mit den Fahrrädern ist um 13 Uhr am Fritz-Kessler-Platz vor dem Rathaus. Wie Vorsitzender Rainer Hege verrät, liegt die erste Station dann schon in Blickweite: das neu gestaltete Umfeld des Bürgerhauses mit dem Café Brotzeit der Firma Görtz. Von dort aus führt die Fahrt zum kommunalen Kindergarten und zur Eisbahn bis hin zum Übergabepunkt der Viernheimer Stadtwerke in der Nähe des dortigen Schützenhauses. An allen Stationen informiert die CDU ihre Mitfahrer über aktuelle Entwicklungen. agö

