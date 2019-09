CDU mit dem Fahrrad auf Baustellen-Tour

Der Tradition folgend hatte der Heddesheimer CDU-Ortsverband auch in diesem Jahr zur (Rad)Tour durch die Flur eingeladen, um Mitgliedern und interessierten Bürgern die aktuelle Entwicklung in der Gemeinde zu zeigen und über den Sachstand zu informieren. CDU-Vorsitzender Rainer Hege begrüßte hierzu auch die Wahlkreis-Abgeordnete Julia Phillippi und Bürgermeister Michael Kessler, die mit der Gruppe strampelten.

Erste Station war die Nordseite des Bürgerhauses, die erstmalig die Erweiterung von Veranstaltungen in den Außenbereich ermöglicht und den Saal dadurch optisch weitet. Die Bauarbeiten zur Erweiterung des kommunalen Kindergartens um zwei Gruppenräume sind in vollem Gange. Michael Kessler sagte dazu: „Wir investieren hier etwa eine Million Euro, um die zunehmende Zahl von Kindern in unseren Krippen und Kindergärten ganztags unterzubringen“. Die CDU sieht in den Krippen, Kindergärten, Schulen-, Sport- und Freizeiteinrichtungen die Finanzschwerpunkte der Gemeinde Heddesheim. Die kommunalen Einrichtungen in kleinen Schritten öfter, in mittleren wenn notwendig, und in großen Schritten seltener zu renovieren oder zu sanieren, das sehen die Christdemokraten als die richtige Strategie an.

Dieses Vorgehen erweist sich als finanziell günstiger, wie am Beispiel Hallenbad zu sehen ist und bringt unter der Zeit einen deutlich höheren Gebrauchswert in der aktuellen Nutzung. Auch in den Sporthallen Nordbadenhallen I und II erfolgen Sanierungen in den Umkleidekabinen, aber auch Energiesanierungen durch Ersatz der derzeitigen Luftheizung durch Strahlungsheizkörper und Einbau von LED-Beleuchtungen.

Einblicke in Energieversorgung

An der Kreuzung Ringstraße nach Muckensturm erläuterte Ex-Kreisrat Josef Doll die Straßenbaumaßnahme. „Besonders durch den getrennten Fahrradweg wird die Nutzung für Radfahrer verbessert und sicherer gemacht. Die Maßnahme wurde bereits vor fünf Jahren initiiert“, so Doll.

Von der Eisbahn – wo eine neue Steuerung zu besichtigen war – ging die Tour zu den Schalt- und Umspannungseinrichtungen der Stadtwerke Viernheim. Geschäftsführer Ralph Franke gab hier interessante Einblicke in die Heddesheimer Energieversorgung. Er erklärte, dass für die Stromversorgung der Gemeinden Hirschberg und Heddesheim in einen neuen, leistungsfähigeren Transformator sowie in neue Schalt- und Sicherheitseinrichtung investiert worden sei. „Die Gasversorgung erfolgt direkt von der Ruhrgasleitung, die die Heddesheimer Gemarkung tangiert“. Diese Maßnahmen reduzierten die Leitungsgebühren auf Dauer.

Franke informierte auch über die beiden Stromnetzausfälle in den vergangenen Wochen. „Die Ursachen liegen im Verbindungsteil, das vor etwa 15 Jahren zum Einsatz kam. Die Stadtwerke Viernheim sind bestrebt, diese problematischen Bauteile schnell zu ersetzen“, sagte Franke.

