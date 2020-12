Chance für den Badischen Hof

In seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 kann der Gemeinderat von Heddesheim noch einige Weichen für die kommenden Jahre stellen. Am Donnerstag, 17. Dezember, geht es ab 17 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses unter anderem um den Sozialen Wohnungsbau im Neubaugebiet Mitten im Feld und um die Zukunft des Badischen Hofs im Ortskern. Dort könnte möglicherweise wieder Gastronomie einziehen.

Das leerstehende Baudenkmal gehört bekanntlich seit zehn Jahren der Gemeinde. Ein Investorenauswahlverfahren verlief zuletzt ohne Ergebnis: Es meldete sich niemand, der das Gebäude übernehmen und sanieren oder das Grundstück neu bebauen wollte. Um konkret die Möglichkeiten einer gastronomischen Nutzung zu prüfen, hat die Gemeinde daraufhin im Sommer ein auf Baudenkmäler spezialisiertes Architekturbüro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Ergebnis dieser Untersuchung: Eine Sanierung des Badischen Hofs und eine Nutzung als Lokal mit Außenbewirtschaftung ist machbar, kostet aber je nach Umfang bis zu zwei Millionen Euro. Da das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt, könnte die Gemeinde jedoch Zuschüsse erhalten.

Gemeinde bliebe Eigentümerin

Die Firma JaKo Baudenkmalpflege aus Rot an der Rot hat gegenüber der Verwaltung Interesse an dem Projekt signalisiert und ein Angebot für ein konkretes Planungs- und Restaurierungskonzept unterbreitet. Dieses würde demnach gut 82 000 Euro kosten, wenn der Gemeinderat der Vergabe wie vorgeschlagen zustimmt. Befinden Verwaltung und Räte auch das fertige Konzept in einem nächsten Schritt für gut, hätte die Firma JaKo auch Interesse daran, das Projekt als Generalübernehmerin zu realisieren. Eigentümerin des Gebäudes bliebe die Gemeinde.

Im zweiten Abschnitt des Neubaugebiets Mitten im Feld will sich die Kommune dagegen wie geplant von einem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück trennen, damit dort Sozialwohnungen entstehen. Um einen Investor zu finden, hatte der Gemeinderat im März einen Wettbewerb beschlossen, Anforderungen formuliert und Auswahlkriterien festgelegt. So sollten Bewerber beispielsweise über Erfahrungen mit dem Thema öffentlich geförderter Wohnraum verfügen und zusichern, alle Einheiten mindestens 20 Jahre lang preisgebunden zu vermieten.

In einem zweistufigen Verfahren hatte die Verwaltung Interessenten ausgewählt und drei von ihnen um ein konkretes Konzept gebeten. Ein Bieter zog zurück, die beiden verbliebenen präsentierten sich den Räten im November in nichtöffentlicher Runde. Das Ergebnis soll jetzt in der öffentlichen Sitzung vorgestellt werden.

Wie sich das Corona-Jahr in finanzieller Hinsicht für Heddesheim entwickelt hat, wird Bürgermeister Michael Kessler ebenfalls erläutern. Dazu enthält die Sitzungsvorlage noch keine Zahlen. Beziffert ist aber bereits, was der Gemeinderat an überplanmäßigen Aufwendungen genehmigen soll: insgesamt rund 190 000 Euro. Etwa 30 000 Euro davon stehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und fielen für die Anschaffung von Schutzmasken oder die Miete der Sitzungstechnik für den Großen Saal an.

Zwei Auftragsvergaben stehen zudem an: für die Untersuchung eines sieben Kilometer langen Abschnitts im Kanalnetz und für die Beschaffung neuer Büromöbel fürs Rathaus. Beides kostet jeweils rund 50 000 Euro. Zu Beginn der Sitzung ist wie immer Fragezeit für Einwohnerinnen und Einwohner.

