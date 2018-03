Anzeige

Zu tun hat das nicht zuletzt mit der Finanzierung, die sich zwischen IGSH, ihren Mitgliedsvereinen und der Gemeinde aufteilt. 60 000 Euro betrug der Jahresetat 2017 der IGSH, wie deren Vorsitzender Wolf-Günter Janko erklärt. 35 000 Euro davon leistete die Kommune als Anschubfinanzierung, den Rest teilen sich IGSH und – zum größeren Teil – die beteiligten Vereine. Diese zahlten pro erwachsenem Mitglied einen Jahresbeitrag von zunächst sechs Euro an die IGSH, 2018 sind es zwölf Euro (für Kinder jeweils die Hälfte). In kleineren Schritten soll dieser Beitrag in den nächsten Jahren weiter ansteigen, ebenso der Finanzierungsanteil der IGSH selbst. Demgegenüber fährt die Gemeinde ihren Anteil zurück. In diesem Jahr stehen noch 22 000 Euro dafür im Haushalt.

Kessler: Gemeinde profitiert

Gut angelegtes Geld, wie Bürgermeister Michael Kessler findet. Schließlich profitiere auch die Gemeinde von der Kooperation. „Die Ausweitung des Betreuungsangebots an der Grundschule wird mit Ehrenamtlichen allein nicht funktionieren“, nennt er ein Beispiel. Auch liege es im Interesse der Kommune, ihr Sportzentrum („unser größter Vermögenswert“) auszulasten, also auch Hallenbelegungszeiten zu optimieren. „Es gibt Lücken, die wir ausfüllen können“, bestätigt Riegler.

„Wir haben geschafft, vorhandene Strukturen beizubehalten und keine Diskussion über Fusionen führen zu müssen“, betont Kessler das Prinzip der IGSH „als große Klammer“. Dass die Vereine künftig noch enger zusammenrücken könnten, schließt er freilich nicht aus. Forcieren wolle man dies nicht, „die Diskussion kommt von ganz allein“, ist er überzeugt.

