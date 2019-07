Christine Senger neue KDS-Rektorin

Die neue Rektorin der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule (KDS) Heddesheim heißt Christine Senger. Das teilte Bürgermeister Michael Kessler am Freitag dem „MM“ mit. Die 45-Jährige, die zuletzt die Kerschensteiner Gemeinschaftsschule auf der Schönau in Mannheim leitete, werde sich am kommenden Mittwoch, 24. Juli, um 8 Uhr an ihrer neuen Wirkungsstätte vorstellen. Senger wohnt in Mannheim, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist Fachberaterin für Gemeinschaftsschulen am Staatlichen Schulamt Mannheim – und eine Frau der ersten Stunde, was diese Schulform betrifft, die bereits 2012 auf der Schönau eingerichtet wurde. Die Karl-Drais-Schule war in den vergangenen Monaten kommissarisch von Konrektor Robert Rodenberg geleitet worden, nachdem Rektor Jens Drescher zum 1. Februar als Schulrat ans Staatliche Schulamt wechselte. agö/bhr

