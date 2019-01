Clowntheater für Kinder

Das Doingtheater präsentiert am Dienstag, 26. Februar, in Heddesheim das Stück „BummBumm – Ein Herz und eine Seele“ für kleine, große und ganz große Kinder ab drei Jahren. Die Veranstaltung der Gemeindebücherei beginnt um 15 Uhr im Bürgerhaus „Pflug“. Gezeigt wird eine lustige Clowngeschichte über Freundschaft – „vom Suchen und Finden, Lachen und Weinen, Zeigen und Vertuschen, Streiten und Spielen, Kleinmachen und Aufblasen“, wie die Ankündigung verspricht. Wenn nämlich die Lakritze und der Pit – im „echten“ Leben Sigrid Fath und Peter A.H. Meier – aufeinandertreffen, dann ist richtig was los!

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es für drei Euro (Kinder) beziehungsweise 4,50 Euro (Erwachsene) bei der Gemeindebücherei zu den üblichen Öffnungszeiten oder unter der Telefonnummer 06203/10 12 39. red/agö

