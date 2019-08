Cocktails und Leckeres für die Party

Jakob Weber, Simon Papemdick und Patrick Weiß mit ihrem Salat. © bitzel

Internationale Rezepte, bunte Cocktails und viel Nascherei während des Kochens dominierten den Ferienspieltag der Heddesheimer Bücherei St. Remigius. Nach einer kurzen Führung durch die Räumlichkeiten, machten sich die Kinder, in drei Gruppen aufgeteilt, an die Arbeit. „Partyrezepte“ war das Thema. Dafür hatten Leiterin Pia Benz, Beate Engel und Heti Wessling online und in der katholischen öffentlichen Bücherei besondere Salate ausgesucht.

Ein Kritharaki-Salat mit Hackfleisch, ein Melonen-Gurken-Salat und ein mexikanischer Kartoffelsalat mit Bohnen waren das Resultat. Ganz selbstständig arbeiteten die Schüler. „Wir müssen die Kinder nur im Zaum halten und den Überblick bewahren“, freute sich Beate Engel. Beim Spülen, Aufräumen und Abtrocknen packten alle gemeinsam an, so dass auch der unbeliebte Teil des Kochens schnell erledigt war.

Drink mit Gurke und Minze

Jede Gruppe mixte zusätzlich Cocktails für alle. Auch hier galt es, den Kindern etwas Neues zu zeigen. So schaffte es der Gurke-Minze-Cocktail, die Jungköche davon zu überzeugen, dass Gemüse auch als Getränk schmecken kann. Als Nachtisch gab es französische Crêpes, wahlweise mit karamellisierten Äpfeln, Karamellsauce und Obstsalat. Alle freuten sich schon auf das gemeinsame Verkosten, aber zuerst mussten alle Gerichte noch final abgeschmeckt werden.

„Lieber nachwürzen als verwürzt“, erklärt Pia Benz den Mädchen, die mit einer ordentlichen Portion Pfeffer ihren Salat noch einmal verbessern wollten. Obwohl die meisten bisher noch nicht allein gekocht hatten, freuten sie sich schon darauf, zuhause die Rezepte noch einmal zuzubereiten. Schülerin Sina-Marie weiß: „Kochen kann jeder, wenn man’s will.“ tbi

