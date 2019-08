Cocktails und Livemusik „echt für uns gemacht“

„Heute ist’s affig“, strahlte eine erschöpfte Petra Fuchs, Leiterin des Cafés und Seniorentreffs Scheunengalerie in Heddesheim. So viele Besucher wie bei diesem Cocktail-Nachmittag durfte sie noch nie in ihren Räumlichkeiten begrüßen. Im Saal selbst saßen mehr als 60 Menschen bei Cocktails, fünf mit und drei ohne Alkohol, einem Gläschen Wein oder einem Gerste-Hopfen-Gemisch. Auch die Terrasse war fast voll besetzt.

Dieter Augspurger unterhielt erneut mit Livemusik und lud zum Mitsingen ein. Ein paar Besucher tanzten lässig und hatten sichtlich Spaß. Lydia Vierling strahlte. „Dess is escht fa uns gemacht“, freute sie sich über Musik auch aus ihrer Jugendzeit. Sie könne sich vorstellen, sagte Vierling stellvertretend für viele, dass man einen Nachmittag wie diesen „ruisch efter emol im Joar mache kennd!“. Darüber denkt Galerie-Leiterin Petra Fuchs zwar auch nach – „so drei bis viermal, vielleicht!?“ – aber ohne das große, ehrenamtlich tätige Helferteam könne sie das nicht meistern. Fuchs dankte für die vielen wuselnden Hände und Füße, die einen sehr unruhigen, aber ebenso gelungenen Nachmittag stemmten.

Die nächste Herausforderung ist schon terminiert. Den traditionellen Glühwein-Nachmittag am 28. November möchte Fuchs gerne wieder mit dem Alleinunterhalter Augspurger veranstalten. Denn der, so die anwesenden Senioren, lasse diese wieder förmlich aufblühen. Über viele „neue“ Besucher in der Seniorengalerie freuten sich Vierling und Fuchs. Menschen, die man schon gelegentlich bei Veranstaltungen im Ort gesehen habe, fanden erstmals den Weg in die Johann-Alles-Straße. „Heute läuft es einfach super!“ freute sich Fuchs. dithu

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019