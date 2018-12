Daimler bringt Schulpferd „Sissi“ auf Trab

Dank einer 6000-Euro-Geldspende der Initiative „Daimler ProCent“ (Standort Mannheim) konnte der Pferdezucht, Reit- und Rennverein Heddesheim das Schulpferd „Sissi“ kaufen. Freudestrahlend bedankten sich der Vorsitzende Gerhard Berger, die Reitlehrerin Mara Barth, Reitpädagogin und Sonderschullehrerin Vera Fiedler sowie Sonderschullehrerin Maike Sauer, beide von der Martinsschule Ladenburg, für den „vierbeinigen“ Zuwachs für das therapeutische Reiten.

„Über die Spende haben wir uns sehr gefreut“, sagte Gerhard Berger und fuhr fort: „Einige unserer Schulpferde, die schon sehr lange Schuldienst gemacht haben, dürfen jetzt in Rente gehen.“ Seinen Reitunterricht wolle der Verein mit guten Schulpferden ausführen: „Dann bekommen die Kinder die beste Ausbildung.“ Die jetzt angeschaffte „Sissi“ ist in Bayern geboren, zwölf Jahre alt, hat schon Reitschulerfahrung und wird jetzt weiter für den therapeutischen Einsatz ausgebildet. Sie zeichne sich durch einen guten und ruhigen Charakter aus und verhalte sich auch in außergewöhnlichen Situationen ruhig und besonnen.

Mit der Martinsschule in Ladenburg (sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) besteht seit 2009 eine Kooperation, mit der Karl-Drais Gemeinschaftsschule Heddesheim ebenfalls. Außerdem bietet der Verein einen Schulbetrieb für Kinder und Jugendliche an. Insgesamt werden über 90 Kinder aus den Schulbeteiligungen und dem Verein von der Vereinsreitlehrerin Mara Barth betreut, um die reiterlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

„Vier bis sechs Schüler der Martinschule besuchen wöchentlich die Reitstunde, berichtet Sonderschullehrerin Vera Fiedler und betont: „Wir sind für diese Art der inklusiven Kooperation sehr dankbar, denn die Kinder mit körperlichem Handicap können hier selbstständig im Schritt reiten, an der Longe traben oder sogar galoppieren.“ Die Kinder bauten durch die Bewegung auf dem Pferderücken ihr eigenes Bewegungspotential aus, was ihr körperliches Gleichgewicht verbessere und sie seelisch stabiler mache.

Kleine Hufverletzung

Reitlehrerin Mara Barth stellte den Schülern Benjamin, Yannik, Lukman und Florian das neue Pferd vor. Ein kleiner Wermutstropfen: Auf „Sissi“ konnten die Schüler der Martinsschule noch nicht reiten, denn sie hat eine kleine Hufverletzung. „Nicht sehr schlimm“, wie Mara Barth wissen ließ.

„ProCent“ geht auf eine Initiative des Daimler-Gesamtbetriebsrates zurück. Beschäftigte der Daimler AG spenden freiwillig die Cent-Beträge der monatlichen Netto-Entgeltabrechnung, die Unternehmerseite verdoppelt den Betrag. Der Erlös kommt gemeinnützigen Projekten im In- und Ausland zu Gute.

Gefördert werden ausschließlich Projekte, die die Beschäftigten vorschlagen. Betriebsrat Stefan Ress betont: „Die Initiative „ProCent’ ist eine Erfolgsgeschichte. Seit 2011 wurden über 1200 Projekte gefördert mit insgesamt 7,2 Millionen Euro.“ fase

