„Das hat viel Freude gemacht“

„Die Menschen können nicht in die Kirche kommen, gehen wir also zu den Menschen!“ Mit diesen Worten begründet die evangelische Pfarrerin Franziska Stoellger den Schritt, eine „Open Air“-Andacht am Heddesheimer Seniorenpflegeheim Haus am Seeweg anzubieten. Wegen der Corona-Verordnungen darf das Heim derzeit nicht von Besuchern betreten werden.

„Wichtig ist uns derzeit die Weiterentwicklung des Konzepts der ,lebendigen Kirche’, die den ganzen Tag offensteht und dazu einlädt, auf verschiedene Weise Verbundenheit zu leben und zu verdeutlichen“, führte Pfarrer Dierk Rafflewski vor der Andacht aus. Mit ihm auf dem Parkplatz vor dem Haus war auch Hansjörg Tenbaum. Der Dirigent des Posaunenchors setzte mit der Trompete musikalische Akzente.

Gemeinsames Beten am Fenster

In Sichtweite, etwa 30 Meter in Richtung Karl-Drais-Schule, stand Pfarrerin Franziska Stoellger. Ein Großteil der Fenster war geöffnet, an einigen standen oder saßen die Senioren. Andere lauschten von ihren Betten aus. Mitarbeiterinnen des Hauses hatten sich an den Fenstern als „Multiplikatoren“ zur Verfügung gestellt und ermöglichten so, dass alle den Gottesdienst auch ohne Mikrofone verfolgen konnten.

Synchron sprachen die Pfarrer die Texte und sangen die Lieder. Mit ihnen gemeinsam sprachen Bewohner und Mitarbeiter das Vaterunser – eine bewegende Situation, die für Gänsehaut sorgte.

Hausdirektor Steve Kühny freute sich über die Begeisterung, die diese Veranstaltung bei den Senioren auslöste. Heimbewohner Richard Wachter beispielsweise sagte: „Das war hervorragend und hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir sehen daran, die religiöse Welt ist noch in Ordnung.“ Im Garten wurde den Geistlichen zugerufen: „Sie können gerne wieder kommen. Schön, dass Sie sich um uns kümmern.“ Erfreut zeigte sich Pfarrerin Stoellger, dass die Senioren den Pfarrern freundlich zuwinkten und sie so ermutigten, weitere Gottesdienste in dieser oder ähnlicher Art abzuhalten.

Im Gespräch informierte Kühny, dass im Zusammenhang mit den jüngsten Lockerungen Arbeiten im Gange sind, die den Besuchern einen sicheren Umgang mit ihren Angehörigen ermöglichen sollen. Die Telekom habe drei Smartphones zur Verfügung gestellt, damit die Bewohner mit ihren Angehörigen in Kontakt treten könnten. „Sie nutzen das intensiv“, so Kühny.

