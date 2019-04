„Das Jahr über volles Programm“

Das Junge Theater Heddesheim, kurz Ju-The genannt, unter der Leitung von Heinz Fleck feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es am Samstag, 25. Mai, 16 Uhr, eine Jubiläumsvorstellung im Heddesheimer Jugendhaus Just. Gezeigt wird das Stück „Schön, dass es euch gibt“, mit dem das Ju-The bereits im Dezember 2011 „Uraufführung“ bei der Weihnachtsfeier des Sängerbunds im Heddesheimer Bürgerhaus hatte.

Weil inzwischen mehr junge Schauspieler in der Gruppe aktiv sind, wurde das Stück allerdings etwas angepasst, kündigt Fleck bereits an. Um das Jubiläum gebührend zu würdigen, präsentiert auch der Heddesheimer Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Sabine Nick ein Programm.

Betreuer suchen Verstärkung

Aktuell gehen im Ju-The elf Kinder und Jugendliche dem spannenden Hobby Schauspiel nach. Neben Heinz Fleck engagiert sich Serap Dogan in der Gruppenleitung. Beide haben jeweils Lehrgänge in Grundlagen der Theaterpädagogik und weitere Seminare belegt, um die Spieler fundiert anleiten zu können.

Da das Ensemble gewachsen ist, suchen sie aktuell Verstärkung durch ein oder auch zwei theaterbegeisterte Erwachsene, die sich ebenfalls in der Gruppe einbringen möchten.

„Wir haben das ganze Jahr über volles Programm“, berichtet Fleck von den zahlreichen Proben und Aufführungen des Ju-The. Während in den Anfangsjahren zunächst Sketche einstudiert und im Jugendhaus sowie beim Straßenfest aufgeführt wurden, kamen mit der Zeit weitere Engagements hinzu.

Seit einigen Jahren steht die Gruppe etwa alljährlich bei der Weihnachtsfeier des Männergesangvereins (MGV) Heddesheim im Bürgerhaus auf der Bühne, zuletzt mit dem Stück „Der Engelstreik“.

Zudem hat sich aus dem jährlichen Theaterrnachmittag im Jugendhaus inzwischen das „Heddesheimer Weihnachtstheater“ entwickelt, bei dem neben dem im Bürgerhaus präsentierten Stück weitere Programmpunkte zu sehen gibt.

Natürlich stehen bei uns nicht nur weihnachtliche Stücke im Programm“, berichtet Fleck weiter. So präsentierte die Gruppe im vergangenen Juni eine schaurige Vampir-Story. red/agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019