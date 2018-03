Deftiges Essen serviert

Anzeige

Damit war nicht zu rechnen. Deshalb freuten sich die Marktfreunde und ihre Gäste über die wärmenden Sonnenstrahlen beim Frühjahrs-Schlachtfest am Samstagmorgen von ganzem Herzen. „Wir haben nette Gäste und ein tolles Wetter“, strahlte Günter Siegle, als er mit einer Ladung Teller vom Haus an die Theke im Hof lief.

Wellfleisch begehrt

In der Tat waren die Tische im Zelt um 12 Uhr sehr gut belegt. Die Schlachtfestfreunde ließen es sich nicht nehmen, mit warmer Kleidung ausgestattet, die urigen Leckereien im Freien zu sich zu nehmen. Gebrühte Bratwurst sowie Wellfleisch und Schlachtplatte wurden angeboten. Backen, Bauch, Schnute aber auch Leberknödel und Nierchen wurden verzehrt oder mit nach Hause genommen. Dazu schmeckten das deftige Sauerkraut und das knusprige Bauernbrot. In den kommenden Tagen wird jetzt die frisch geschlachtete „Hausmacher“ in der Dose oder im Naturdarm auf den Heddesheimer Tischen serviert werden. Zur guten Laune in der Frühlingsonne trug auch Alleinunterhalter Harold Fabian mit seiner flotten Musik bei. diko