Dem Begriff Heimat auf der Spur

Was bedeutet „Heimat“? Dieser Frage ist die Gesprächsrunde „Miteinander statt Gegeneinander“ unter Federführung der Literaturgruppe im Heddesheimer Kunstverein auf den Grund gegangen. Im Bürgerhaus Pflug lauschten knapp 60 Besucher drei Gästen, die in Heddesheim ihre neue Heimat gefunden haben. Eine offene Diskussion schloss sich nach einer kleinen Pause an. Über eines waren sich dabei alle einig: „Heimat ist, wo man sich wohlfühlt!“

Die drei Gäste berichteten über ihre Lebenswege in ihre neue Heimat. Zuerst erzählte Seble Gulema. Die 48-Jährige stammt aus Äthiopien und kam ursprünglich zum Studieren nach Deutschland. Hier bekam sie ihre drei Kinder und lebt seither in ihrer neuen Heimat. Dennoch ist auch Äthiopien für sie noch Heimat. Ihrem Sohn Jakob habe sie erklärt, dass Heddesheim seine Heimat sei. Doch wenn er einmal, seinem freiheitsliebenden Naturell entsprechend, irgendwo anders eine neue Heimat finde, dann sei dies auch gut so.

Nie mehr zurück

Dass nur, wo man sich wohlfühlt, auch Heimat sein kann, betonte ebenso Sameh El Menschawi, der vor Jahrzehnten aus Ägypten zum Studieren nach Deutschland kam. Nachdem Militärregime die Macht an sich gerissen hatten, war das Leben in seiner Heimat unerfreulich geworden und El Menschawis Vater riet ihm, in Deutschland zu bleiben, sollte er hier einen Job finden. Seitdem wohnt er in Heddesheim – „länger als die meisten anderen Heddesheimer“, wie Moderatorin Eva Martin-Schneider anmerkte. Der somit „Fast-Ur-Heddesheimer“ habe früher fünf Sprachen gesprochen, mit Griechen, Israelis, Italienern, Franzosen und Engländern im privaten Umfeld seiner früheren Heimat auf der Straße gespielt. Doch zurück ginge er nie mehr: „Ich lebe hier schon zu lange, um sagen zu können, ich hätte eine zweite Heimat“.

Als dritter Gast berichtete Doerthe Klumb von ihrer „Urlaubsreise“ genannten Flucht mit Vater und Bruder anno 1958 von Dresden nach Stuttgart. Eine fremde Gegend, keine Freunde – und ausgerechnet von den Schwaben wegen ihres sächsischen Dialekts gehänselt. Beim 40. Klassentreffen stellte Klumb dann fest, dass sie als „Verräterin“ angesehen wurde, hatte sie doch die anderen zurückgelassen. Spätestens da sei Dresden keine Heimat mehr gewesen. Dennoch fährt sie immer wieder gerne dorthin – und dann „zuerst an die Elbe“. Klumb erfreute die Besucher auch mit einem kulinarischen Schmankerl, nämlich selbst gemachten „Guarggailschn“. Wie bitte? „Nu, Guarggailschn öbn!“ – Na, eben Quarkkeulchen!

Von Ängsten und Vorurteilen

In der Gesprächsrunde erzählten Besucher aus verschiedenen Kulturkreisen von ihren Problemen, sich in eine neue Heimat zu integrieren – und von der Begegnung mit Vorbehalten und Ängsten. Sei es ein dunklerer Teint, der eine andere Herkunft als Deutschland verrät, ein ungewöhnlicher Haarschnitt oder ein Bart: Allzu oft spielen Vorurteile eine entscheidende, meist negative Rolle. Viele folgen gedankenlos dem, was sie irgendwo mal gehört haben, statt ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Doch Akzeptanz und Toleranz gegenüber Menschen, Kulturen und Vorstellungen sind Voraussetzung für ein gutes Miteinander, da waren sich die Teilnehmer einig.

Im Oktober soll die Reihe „Kulturen im Gespräch“ mit dem Thema „Religionen auf dem Prüfstand“ fortgesetzt werden. Neben der Literaturgruppe hoffen auch die Mitveranstalter Gemeindebücherei, Arbeitskreis Flucht und Asyl, Volkshochschule und Multikultifrauen erneut auf angeregte Diskussionen. dithu

